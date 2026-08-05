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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

سفر وزیر ورزش به باکو

سفر وزیر ورزش به باکو

وزیر ورزش روز پنجشنبه در سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان، سند برنامه اجرایی ورزش دو کشور را با همتای خود امضا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، فردا (پنجشنبه ۱۵ مرداد) به دعوت وزیر ورزش جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می کند.

این سفر با هدف توسعه و گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ورزش، تقویت دیپلماسی ورزشی و ارتقای روابط میان دو کشور انجام می‌شود.

امضای سند برنامه اجرایی همکاری‌های ورزشی ایران و جمهوری آذربایجان، برگزاری نشست مشترک با همتای آذربایجانی و بازدید از اماکن و زیرساخت‌های ورزشی این کشور، از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در این سفر دو روزه خواهد بود.

دکتر دنیامالی در این سفر همچنین درباره راهکارهای گسترش تعاملات فدراسیون‌های ورزشی، تبادل تجربیات، برگزاری اردوها و مسابقات مشترک و توسعه همکاری‌های آموزشی و فنی با مقامات ورزشی جمهوری آذربایجان گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد.

سید محمد شروین، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز در این سفر حضور خواهد داشت.

کد مطلب 6908950

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