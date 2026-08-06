دنیامالی: توسعه ارتباطات ورزشی و فرهنگی با آذربایجان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به باکو از طریق مرز زمینی آستارا در گفت‌وگو با رسانه اظهار کرد: گسترش همکاری با کشورهای هم‌مرز، از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری آذربایجان به دلیل اشتراکات فرهنگی، تاریخی و امنیتی جایگاه ویژه‌ای در این سیاست دارد.

وی با اشاره به توصیه‌های تاریخی رهبران انقلاب درباره اهمیت روابط با کشورهای همسایه گفت: امنیت آذربایجان امنیت ما است و امنیت ما امنیت آذربایجان. دولت دکتر پزشکیان توسعه این روابط را با جدیت دنبال می‌کند.

امضای تفاهم‌نامه ورزشی میان دو کشور

وزیر ورزش با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری‌های ورزشی میان ایران و جمهوری آذربایجان آماده شده و در جریان این سفر توسط دو وزیر ورزش امضا خواهد شد تأکید کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند مسیر توسعه همکاری‌های ورزشی، فرهنگی و اقتصادی را تسریع کند.

پیشرفت پروژه راه‌آهن رشت–آستارا

دنیامالی با اشاره به اهمیت مرز آستارا در روابط دو کشور افزود: از آغاز فعالیت دولت، پروژه راه‌آهن رشت–آستارا با جدیت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی تأکید کرد که اتصال ریلی ایران و آذربایجان نقش مهمی در تقویت کریدور ترانزیتی منطقه خواهد داشت و می‌تواند مسیرهای حمل‌ونقل میان روسیه، آذربایجان و کشورهای عضو اوراسیا را تقویت کند.

وزیر ورزش با اشاره به هماهنگی‌های وزارت امور خارجه و سفارت ایران در باکو گفت: امیدواریم با تلاش‌های مشترک، روند توسعه همکاری‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.