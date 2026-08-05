به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی، معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یادداشتی با اشاره به اطلاعیه اخیر دفتر رهبر معظم انقلاب نوشت: «واکنش فوری دفتر رهبر انقلاب به یک ادعا میتواند نشان از یک تحول باشد.»
وی افزود: «سالهای متمادی، عدهای با نمایش وصل بودن برای خود کاسبی راه انداخته بودند و با اطلاعنمایی، آرزوها یا توهمات خود را پیش میبردند و حتی گاهی موفق میشدند پیشگویی خودمحققشونده را شکل دهند.»
انتظامی همچنین تأکید کرد: «این واکنش فوری، بساط یک عملیات روانی و متعاقب آن عملیات میدانی را جمع کرد؛ عملیاتی که میتوانست هزینهای سنگین بر کشور تحمیل کند و سبب شود حرفهایهای این بازی، ماست خود را کیسه کنند.»
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