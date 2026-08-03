تأکید بر توسعه پوشاک ایرانی و اسلامی با رویکرد فرهنگی، حمایتی و اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کارگروه مد و لباس استان تهران با حضور محسن گرجی دبیر کارگروه مد و لباس شورای فرهنگ عمومی، حجتالاسلاموالمسلمین حسین ملکی مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، عبدالرضا علیپناه جانشین مدیرکل و معاون فرهنگی و رسانهای، قاسمیتبار نماینده شبکه پنج سیما، جابری نماینده سازمان برنامه و بودجه، تقوی نماینده آموزش و پرورش تهران و انصافی نماینده وزارت صمت برگزار شد.
در این نشست، ضرورت استمرار فعالیت کارگروه، همافزایی میان دستگاههای عضو و استفاده از ظرفیت مجموعههای تخصصی، اتحادیهها، انجمنها و تشکلهای مردمی بهعنوان یکی از الزامات پیشبرد اهداف حوزه مد و لباس مورد تأکید قرار گرفت.
محسن گرجی دبیر کارگروه مد و لباس شورای فرهنگ عمومی در این نشست، توسعه پوشاک ایرانیـ اسلامی و تعیین دقیق وظایف دستگاههای مسئول را از محورهای مهم فعالیت کارگروه عنوان کرد.
او با تأکید بر ضرورت قانونگذاری و تعیین وظایف هر بخش اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف حوزه مد و لباس، لازم است وظایف دستگاهها بهصورت دقیق مشخص شود تا ضمن جلوگیری از موازیکاری، ظرفیتهای موجود در دستگاههای استانی در یک مسیر مشترک و هماهنگ به کار گرفته شود.
گرجی توجه ویژه به اشتغال در حوزه مد و لباس را از دیگر اولویتهای این حوزه دانست و افزود: صنعت مد و لباس ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و حمایت از طراحان، تولیدکنندگان و فعالان این عرصه میتواند زمینه توسعه کسبوکارهای مرتبط و تقویت تولید داخلی را فراهم کند.
او همچنین بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با جریانهای مؤثر بر سبک پوشش جامعه تأکید کرد و گفت: در برابر تهاجمهای فرهنگی در حوزه مد و لباس، باید از ظرفیتهای فرهنگی، هنری، رسانهای و اجتماعی کرد.
در این نشست حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکی مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به ضرورت استمرار جلسات کارگروه اظهار کرد: لازم است جلسات با حضور فعال و ثابت نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شود تا ضمن آشنایی مستمر اعضا با موضوعات، تصمیمات و برنامهها نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود.
او همچنین بر ضرورت حضور فعال اتحادیهها و فعالان بازار در این جلسات تأکید کرد و افزود: شاغلان در حوزه پوشاک که از نزدیک با مسائل و جزئیات حوزه تولید و عرضه لباس آشنا هستند، میتوانند مشاوران خوبی برای کارگروه باشند و پیشنهادهای عملیاتی و مؤثری ارائه دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران یادآور شد: باید بپذیریم که در حوزه ارزشها تغییراتی ایجاد شده و عوامل مختلفی از جمله تحولات آموزشی، اجتماعی، فناوری و گسترش فضای مجازی در شکلگیری این تغییر نگرش مؤثر بودهاند. باید فرهنگ استفاده صحیح از فناوری و فضای مجازی را آموزش دهیم. همانگونه که هر ابزار و فناوری میتواند در صورت استفاده صحیح دارای آثار مثبت و در صورت استفاده نادرست دارای آسیب باشد، در حوزه فضای مجازی نیز باید به جای رویکرد سلبی، آموزش و فرهنگسازی را در اولویت قرار دهیم.
او خاطرنشان کرد: فرهنگسازی باید از مهدکودک و آموزشوپرورش آغاز شود و در دانشگاه، خانواده، دستگاههای فرهنگی و سایر نهادهای اجتماعی استمرار یابد.
ملکی با اشاره به ظرفیت نسل جوان و تأثیرگذاری گروههای مردمی در فضای فرهنگی جامعه، تصریح کرد: فرهنگ، بخشنامهای نیست و نمیتوان با دستور و ابلاغ، تغییر فرهنگی ایجاد کرد؛ بلکه باید مردم، جوانان، تشکلها، اصناف و گروههای اجتماعی را در این فرآیند مشارکت داد.
او استفاده از ظرفیت فضای مجازی و انسانرسانهها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: تولید محتوای کوتاه، اثرگذار و متناسب با زبان مخاطب در فضای مجازی میتواند پیامهای فرهنگی را با سرعت و گستره بیشتری به جامعه منتقل کند و در این زمینه باید از ظرفیت گروههای مردمی استفاده کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ادامه، تدوین منشور اخلاقی برای تولیدکنندگان پوشاک را بهعنوان یکی از پیشنهادهای قابل بررسی مطرح کرد و گفت: میتوان با مشارکت انجمنها و اتحادیههای مرتبط، چارچوبی مشخص برای فعالیت تولیدکنندگان تعریف کرد و در کنار ارزیابی، برای تولیدکنندگانی که در مسیر تولید پوشاک مناسب و منطبق با ارزشهای فرهنگی کشور فعالیت میکنند، مشوقهایی در نظر گرفت.
او همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتهای اقتصادی حوزه مد و لباس تأکید کرد و افزود: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه باید به ایجاد اشتغال و رونق کسبوکارهای مرتبط منجر شود و در کنار اهداف فرهنگی، جنبههای اقتصادی و اشتغالزایی این حوزه نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، بر ضرورت توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی پوشش ایرانی و طراحی برنامههای آموزشی و فرهنگی متناسب با شرایط جامعه تأکید شد و حاضران بر استفاده از ظرفیت پژوهشهای انجامشده درباره ارزشها و نگرشهای ایرانیان برای سیاستگذاری دقیقتر در حوزه مد و لباس تأکید کردند.
در بخش دیگری از این نشست، بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تمرکز بیشتر بر بازنشر محتوای فرهنگی در فضای مجازی، همچنین حضور نمایندگان انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای تخصصی در جلسات کارگروه تأکید شد تا مسائل و ظرفیتهای موجود در حوزه مد و لباس از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان، بر تداوم جلسات کارگروه مد و لباس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، پیگیری مصوبات، استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو و بهرهگیری از توان انجمنها، اصناف و تشکلهای مردمی برای تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این حوزه تأکید شد.
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