موکب پیامبر اعظم(ص) کردستان میزبان ۸ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت گاز کردستان ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: موکب پیامبر اعظم(ص) این شرکت از پنجم مردادماه در میدان جهاد سنندج برپا شد و تا سیزدهم مردادماه با خدمت‌رسانی به بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین حسینی، نقش مهمی در پشتیبانی از زائران ایفا کرد.

احمد فعله‌گری افزود: این موکب در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع ایجاد شد و بخش‌های مختلفی از جمله محل پذیرش، فضای پذیرایی، نمازخانه و محل اسکان ویژه بانوان و آقایان را شامل می‌شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: خادمان این موکب با بهره‌گیری از هشت دستگاه سیستم خنک‌کننده پرتابل، در طول شبانه‌روز از زائران با وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده پذیرایی کردند.

اسکان بیش از ۴ هزار زائر در موکب

فعله‌گری با اشاره به خدمات اسکان این موکب بیان کرد: در مدت فعالیت موکب پیامبر اعظم(ص)، بیش از چهار هزار نفر از زائران زن و مرد با دریافت امکانات خواب، از فضای اسکان فراهم‌شده استفاده کردند.

وی اضافه کرد: تأمین آب گرم و سرد به‌صورت ۲۴ ساعته، استقرار دو دستگاه آبگرمکن و دو دستگاه آبسردکن و توزیع هزاران بطری آب معدنی خنک از دیگر خدمات ارائه‌شده به زائران بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین از فعالیت تیم پزشکی صنعت نفت منطقه غرب کشور در این موکب خبر داد و گفت: این تیم با حضور پزشک، پرستار و نیروهای درمانی به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به زائران بود.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: در مدت برپایی موکب، بیش از یک هزار نفر از زائران خدمات درمانی شامل ویزیت، دریافت دارو، خدمات بستری و سایر خدمات پزشکی را دریافت کردند.

تأمین پارکینگ برای هزاران خودروی زائران

وی با اشاره به خدمات پشتیبانی موکب پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: برای رفاه حال زائران، فضای لازم برای پارک سه هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی شخصی و بیش از ۳۰ دستگاه اتوبوس در محل پارکینگ موکب فراهم شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با قدردانی از تلاش خادمان این موکب گفت: بیش از ۵۰ نفر از کارکنان شرکت گاز استان کردستان از مذاهب اهل سنت و تشیع در کنار یکدیگر و با روحیه همدلی، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی را بر عهده داشتند.