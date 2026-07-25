موکب پیامبر اعظم(ص) کردستان آماده میزبانی از زائران اربعین شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) توفیقی بزرگ و نوعی عبادت است و مجموعه شرکت گاز استان کردستان تلاش دارد در این مسیر سهمی در تسهیل سفر زائران داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه مرز باشماق مریوان در تردد زائران اربعین افزود: انتخاب این مرز برای خروج، تردد و بازگشت زائران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی کردستان نیز فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: زائرانی که از مرز باشماق عبور می‌کنند، علاوه بر بهره‌مندی از مسیر مناسب برای سفر به کربلای معلی، می‌توانند از زیبایی‌های طبیعی دریاچه زریبار و مهمان‌نوازی مردم کردستان نیز بهره‌مند شوند.

ارائه خدمات متنوع به زائران

فعله‌گری با بیان اینکه موکب پیامبر اعظم(ص) شرکت گاز کردستان با هدف خدمت به زائران اربعین برپا شده است، گفت: این موکب خدماتی همچون پذیرایی، اسکان، خدمات بهداشت و درمان، پارکینگ و توزیع میان‌وعده و نوشیدنی‌های سرد و گرم را به زائران ارائه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: موکب پیامبر اعظم(ص) شرکت گاز استان کردستان از پنجم تا شانزدهم مردادماه آماده میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی است.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان اضافه کرد: این موکب در سنندج، میدان جهاد، ورودی شرکت گاز استان کردستان مستقر شده و در ایام تعیین‌شده پذیرای زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.