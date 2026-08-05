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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

تصویب اجرای نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی در چهارمحال و بختیاری

تصویب اجرای نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال‌وبختیاری از موافقت کارگروه ارزیابی اثرات زیست محیطی با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی در این باره گفت: جلسه کارگروه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای بررسی پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن که در حال حاضر بزرگتربن نیروگاه خورشیدی استان محسوب می‌شود برگزار شد.

وی گفت: در این نشست که با حضور کارشناسان حفاظت محیط‌زیست استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی و …. تشکیل شد، گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کریمی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی های تجدید پذیر جز اولویت‌های اول سازمان حفاطت محیط‌زیست است و در راستای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌ها، سازمان حفاظت مخیط زیست تسهیل‌گری ویژه‌ای برای توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی دارد و تمام ظرفیت خود را برای حمایت از این گونه طرح‌ها و احرای هر چه سریعتر آنها بکار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: در پایان این جلسه و پس از طرح دیدگاه‌ها و ارائه نظرات کارشناسی، در چارچوب آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های مشمول، با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه موافقت شد.

کد مطلب 6908984

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