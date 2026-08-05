تصویب اجرای نیروگاه خورشیدی ۲۰۰۰ مگاواتی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی در این باره گفت: جلسه کارگروه ارزیابی اثرات زیستمحیطی برای بررسی پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه در شهرستان بروجن که در حال حاضر بزرگتربن نیروگاه خورشیدی استان محسوب میشود برگزار شد.
وی گفت: در این نشست که با حضور کارشناسان حفاظت محیطزیست استان و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب منطقهای، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی و …. تشکیل شد، گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی پروژه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
کریمی افزود: نیروگاههای خورشیدی و انرژی های تجدید پذیر جز اولویتهای اول سازمان حفاطت محیطزیست است و در راستای کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار آلایندهها، سازمان حفاظت مخیط زیست تسهیلگری ویژهای برای توسعه طرحهای نیروگاه خورشیدی دارد و تمام ظرفیت خود را برای حمایت از این گونه طرحها و احرای هر چه سریعتر آنها بکار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: در پایان این جلسه و پس از طرح دیدگاهها و ارائه نظرات کارشناسی، در چارچوب آییننامه ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای مشمول، با احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی نقنه موافقت شد.
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