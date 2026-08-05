به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نیکویی از اجرای احکام قطعی خلع ید از اراضی ملی در شهرستانهای گنبدکاووس و بندرگز خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از انفال، حفاظت از عرصههای ملی و مقابله با زمینخواری، بیش از ۲۴۱ هکتار از اراضی ملی استان با حکم قضایی از تصرف متجاوزان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با بیان اینکه این احکام با همکاری یگان حفاظت منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی به اجرا درآمد، افزود: در شهرستان گنبدکاووس، ۲۴۰.۹۳ هکتار از اراضی ملی واقع در مناطق داشلیبرون و کرند پس از پیگیریهای حقوقی، گشتهای مستمر حفاظتی و اجرای حکم قضایی، از ید متصرفان خارج شد.
وی ارزش تقریبی این اراضی را بیش از ۴۶۱ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این عرصهها از مناطق مهم شهرستان گنبدکاووس در زمینه کنترل فرسایش بادی و مهار کانونهای گردوغبار به شمار میروند و حفاظت از آنها نقش مؤثری در حفظ منابع خاک، کاهش ریزگردها و پایداری اکوسیستم منطقه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان همچنین از اجرای حکم خلع ید در شهرستان بندرگز خبر داد و افزود: در این عملیات، سه هزار و ۱۵۰ مترمربع از اراضی ملی ساحلی با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، کارشناسان فنی، مأموران نیروی انتظامی و پس از تعیین حدود قانونی، به بیتالمال بازگردانده شد.
نیکویی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و انفال، وظیفهای ملی است و ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و همکاری دستگاه قضایی، مقابله با هرگونه تصرف و تخریب عرصههای ملی را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
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