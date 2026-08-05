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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

کشف۲۳ کیلوگرم تریاک در گلپایگان؛ یک متهم دستگیر شد

کشف۲۳ کیلوگرم تریاک در گلپایگان؛ یک متهم دستگیر شد

اصفهان-فرمانده انتظامی گلپایگان از کشف ۲۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در جریان عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد و گفت: در این پرونده یک متهم شناسایی و دستگیر شد.

علی‌اصغر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌ها و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از سوی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، مشخص شد مقادیری مواد مخدر در یک باغ واقع در یکی از مناطق حاشیه‌ای این شهرستان نگهداری می‌شود.

وی افزود: پس از جمع‌بندی اطلاعات و اطمینان از صحت موضوع، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی نیز انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان گلپایگان پس از اخذ دستور قضایی، در عملیاتی هدفمند به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده از این باغ، ۲۳ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات تصریح کرد: فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ محمدی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام در زمینه تهیه، نگهداری و توزیع مواد مخدر به صورت قانونی و قاطع برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

وی همچنین بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: همکاری و همراهی شهروندان با مجموعه انتظامی می‌تواند در شناسایی به‌موقع باندها و افراد فعال در این حوزه اثرگذار باشد.

کد مطلب 6909004

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