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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

مرادی: بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی اربعین به کشور بازگشتند

مرادی: بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی اربعین به کشور بازگشتند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان، از بازگشت موفقیت‌آمیز بیش از ۱۰ هزار زائر اربعین از مرزهای کشور به استان خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت موفقیت‌آمیز بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی به استان خبر داد و گفت: در این راستا بیش از ۳۶۰ سفر با ناوگان عمومی و اتوبوس‌های اختصاصی برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

مرادیبا اشاره به پایان سفرهای زیارتی و بازگشت زائران حسینی به استان، افزود: با همکاری بخش دولتی و خصوصی، تمامی تمهیدات لازم برای جابجایی ایمن و روان این زائران از مبادی مرزی و پایانه‌های مسافربری اندیشیده شد.

وی ادامه داد: بیش از ۳۶۰ سفر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان در مسیرهای رفت و برگشت انجام گرفته که خوشبختانه با نظارت مستمر بر سلامت فنی خودروها و استراحت کافی رانندگان، هیچ گونه حادثه‌ای در این جابه‌جایی‌ها گزارش نشده است.

مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به ادامه موج سفرهای زائران در ایام پایانی ماه صفر، تأکید کرد: کلیه پایگاه‌های راهداری، اکیپ‌های گشت جاده‌ای و مراکز معاینه فنی سیار در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت افزایش تقاضا، نسبت به اعزام ناوگان جایگزین اقدام شود.

کد مطلب 6909934

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