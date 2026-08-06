مرادی: بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی اربعین به کشور بازگشتند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشت موفقیتآمیز بیش از ۱۰ هزار زائر گیلانی به استان خبر داد و گفت: در این راستا بیش از ۳۶۰ سفر با ناوگان عمومی و اتوبوسهای اختصاصی برنامهریزی و اجرا شده است.
مرادیبا اشاره به پایان سفرهای زیارتی و بازگشت زائران حسینی به استان، افزود: با همکاری بخش دولتی و خصوصی، تمامی تمهیدات لازم برای جابجایی ایمن و روان این زائران از مبادی مرزی و پایانههای مسافربری اندیشیده شد.
وی ادامه داد: بیش از ۳۶۰ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان در مسیرهای رفت و برگشت انجام گرفته که خوشبختانه با نظارت مستمر بر سلامت فنی خودروها و استراحت کافی رانندگان، هیچ گونه حادثهای در این جابهجاییها گزارش نشده است.
مدیرکل راهداری گیلان با اشاره به ادامه موج سفرهای زائران در ایام پایانی ماه صفر، تأکید کرد: کلیه پایگاههای راهداری، اکیپهای گشت جادهای و مراکز معاینه فنی سیار در آمادهباش کامل هستند تا در صورت افزایش تقاضا، نسبت به اعزام ناوگان جایگزین اقدام شود.
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