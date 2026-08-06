به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت ابوالقاسم قاسمزاده از پیشکسوتان مطبوعات و رسانه و از همکاران قدیمی موسسه اطلاعات را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون
خبر درگذشت زندهیاد ابوالقاسم قاسمزاده، پیشکسوت رسانه ملی و مطبوعات، نویسنده فرهیخته، همدم قدیمی چهره همیشه ماندگار ایران حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی و همکار نامدار و دیرین روزنامه اطلاعات، اندوهی عمیق بر جامعه فرهنگ، رسانه و اهل قلم نشاند.
آن فقید سعید، از نسل رسانه و روزنامهنگارانی بود که حرمت اندیشه و قلم را با صداقت، اخلاق، خردورزی و دغدغهمندی درآمیخت و سالیان متمادی، با نوشتارهای متین و اندیشهورزانه، در اعتلای فرهنگ گفتوگو، آگاهیبخشی و پاسداشت ارزشهای فرهنگی و اجتماعی این سرزمین کوشید. آثار و منش حرفهای او، سرمایهای ماندگار برای اصحاب رسانه و روزنامهنگاری و یادگاری ارزشمند برای فرهنگ ایران زمین خواهد بود.
اینجانب، فقدان این چهره ارجمند را به همسر گرامی و خانواده مکرم ایشان، بیت معزز مرحوم ایت الله العظمی موسوی اردبیلی، همکاران و همراهان آن فقید سعید در مؤسسه اطلاعات، جامعه رسانهای کشور و همه دوستداران فرهنگ و قلم صمیمانه تسلیت میگویم و از درگاه حضرت حق، برای آن سفرکرده، علو درجات، رحمت واسعه و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
بیتردید، نام و یاد این قلممرد فرهیخته در حافظه فرهنگی و رسانهای ایران ماندگار خواهد ماند.
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