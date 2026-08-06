امضای قرارداد رکابزنان «یارا» برای حضور در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه قرارداد اعضای کادر فنی و رکابزنان تیم دوچرخه‌سواری «یارا» برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشور، در مراسمی با حضور رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین به امضا رسید.

در آستانه آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری، نشست هماهنگی و انعقاد قراردادهای تیم «یارا» عصر پنجشنبه در خانه جوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین برگزار شد.

در این مراسم، قرارداد اعضای کادر فنی شامل سرمربی، مربی، سرپرست، مکانیسین، ماساژور، مدیر روابط عمومی و همچنین رکابزنان تیم‌های بزرگسالان و جوانان «یارا» به امضا رسید تا این تیم رسماً فعالیت خود را برای حضور در مسابقات آغاز کند.

احمد خورگامی رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین در این مراسم با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت برای این باشگاه گفت: تیم «یارا» تنها برای یک فصل تشکیل نشده و برای آن برنامه‌ای سه‌ساله تدوین کرده‌ایم تا علاوه بر حضور موفق در لیگ برتر و مسابقات داخلی، زمینه حضور در تورهای بین‌المللی و تبدیل شدن باشگاه به یک تیم کنتیننتال نیز فراهم شود.

خورگامی با بیان اینکه امسال تیمی قدرتمند راهی مسابقات خواهد شد، افزود: فضای همدلی و همراهی خوبی در استان شکل گرفته و همین موضوع زمینه حضور جمعی از چهره‌های شاخص و ملی دوچرخه‌سواری در تیم «یارا» را فراهم کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های ورزش قزوین در سطح کشور کمک کند.

وی با اشاره به عملکرد فصل گذشته اظهار کرد: سال گذشته در لیگ کوهستان در دو رده بزرگسالان و جوانان شرکت کردیم اما به جایگاه پنجم رسیدیم که با انتظارات ما فاصله داشت. امسال با برنامه‌ریزی بهتر و تقویت ترکیب تیم، امیدواریم نتایج به مراتب مطلوب‌تری کسب کنیم و روی سکوی قهرمانی قرار بگیریم.

خورگامی با تأکید بر اینکه موفقیت تیم نیازمند همدلی همه اعضاست، گفت: این تیم متعلق به همه ورزشکاران استان است و انتظار داریم همه اعضا با انگیزه، همدلی و انرژی مثبت برای موفقیت آن تلاش کنند.

رئیس هیئت دوچرخه‌سواری استان قزوین ادامه داد: حفظ سهمیه لیگ برتر کار آسانی نبود و اگر امسال در رقابت‌ها حضور پیدا نمی‌کردیم، احتمال حذف تیم از چرخه لیگ وجود داشت، اما با وجود همه محدودیت‌ها توانستیم شرایط حضور دوباره تیم را فراهم کنیم و اکنون نگاه ما به آینده و استمرار فعالیت این باشگاه است.

وی همچنین از حضور چهره‌های شاخص دوچرخه‌سواری در ترکیب تیم خبر داد و گفت: استاد کیایی هدایت فنی تیم را بر عهده گرفته است. همچنین میثم رضایی و آقا کاشی با وجود پیشنهادهای مالی بهتر از سایر تیم‌ها، به دلیل تعصب و تعلق خاطر به استان، حضور در «یارا» را ترجیح دادند که این اقدام ارزشمند، شایسته قدردانی است.

خورگامی درباره تأمین منابع مالی تیم نیز اظهار کرد: پس از ابلاغ فدراسیون مبنی بر اعلام آمادگی برای حضور در لیگ برتر، بلافاصله موضوع را با استاندار قزوین و مدیرکل ورزش و جوانان مطرح کردیم. اعلام کردیم در صورت تأمین بخشی از اعتبارات، هیئت نیز حدود ۳۰ درصد هزینه‌های تیم را تقبل خواهد کرد که خوشبختانه مسئولان استان از این موضوع حمایت کردند.

وی با قدردانی از حمایت مسئولان استانی خاطرنشان کرد: عزم جدی برای پشتیبانی از تیم «یارا» وجود دارد و با این پشتوانه، با تمام توان در لیگ برتر شرکت خواهیم کرد و امیدواریم با کسب نتایج درخور شأن دوچرخه‌سواری قزوین، فصل موفقی را پشت سر بگذاریم.

