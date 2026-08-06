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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۰

وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ موج بارش‌های تابستانه در راه ۱۱ استان

وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ موج بارش‌های تابستانه در راه ۱۱ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: تا روز جمعه (۱۶ مرداد) با توجه به صدور هشدار زرد، در ۱۱ استان کشور وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۱۵ مرداد) در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۱۶ مرداد) نیز در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: این شرایط جوی، روز شنبه (۱۷ مرداد) در برخی نقاط استان مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین روز یکشنبه (۱۸ مرداد) در ارتفاعات البرز مرکزی نیز دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: تا روز شنبه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور و همچنین روز یکشنبه در نوار شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۱۵ مرداد) نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

صدور هشدار زرد هواشناسی برای تهران و ۱۱ استان

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران، یادآور شد: از بعد از ظهر امروز تا روز شنبه، در نوار مرزی، جنوبی و غربی استان و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان نیز در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی، گفت: روز پنجشنبه در جنوب و غرب استان فارس، دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، همدان، تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، غرب اصفهان و شمال خوزستان، وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط روز جمعه (۱۶ مرداد) نیز در استان مازندران، جنوب و غرب فارس، دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های گیلان، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان، غرب اصفهان و شمال خوزستان تداوم خواهد داشت و در این مناطق وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مورد انتظار است.

کد مطلب 6909131
زهره آقاجانی

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