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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۳

از حذف نام همسر تا تغییر نام خانوادگی؛ اما و اگرهای تعویض شناسنامه

از حذف نام همسر تا تغییر نام خانوادگی؛ اما و اگرهای تعویض شناسنامه

حذف نام همسر سابق، تغییر نام خانوادگی و اصلاح برخی اطلاعات شناسنامه‌ای از جمله درخواست‌هایی است که شهروندان می‌توانند در چارچوب مقررات ثبت احوال پیگیری کنند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهسا حیدری: شناسنامه تنها یک مدرک هویتی نیست؛ بلکه روایتگر بخشی از مهم‌ترین وقایع زندگی افراد است؛ از تولد و ازدواج گرفته تا طلاق، فوت و تغییرات سجلی. قانون ثبت احوال برای ثبت و انعکاس این وقایع، ضوابط مشخصی تعیین کرده است. در این میان، مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال نقش مهمی در ثبت وقایع ثبت‌نشده و نحوه درج آن‌ها در شناسنامه دارند.

وقتی ازدواج و طلاق در دفترخانه ثبت نشده باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

ماده ۳۲ قانون ثبت احوال به موضوع ثبت وقایعی اختصاص دارد که به هر دلیل در دفاتر رسمی ثبت نشده‌اند. بر اساس این ماده، وقایعی مانند طلاق، رجوع و بذل مدت می‌توانند با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال افراد ثبت شوند.

همچنین ازدواج‌هایی که در دفاتر رسمی ثبت نشده‌اند، در صورت وجود شرایط قانونی امکان ثبت دارند. ارائه اقرارنامه رسمی، رعایت حداقل سن قانونی (۲۰ سال برای زوج و ۱۸ سال برای زوجه) و ارائه گواهی عدم ازدواج طرفین از جمله شرایطی است که برای ثبت این نوع ازدواج‌ها در نظر گرفته شده است.

پس از انجام ثبت، رونوشت اقرارنامه برای پیگیری‌های قانونی به دادسرا ارسال می‌شود تا فرآیندهای نظارتی نیز انجام شود.

شناسنامه چه چیزهایی از زندگی خانوادگی را نشان می‌دهد؟

ماده ۳۳ قانون ثبت احوال به نحوه انعکاس وقایع خانوادگی در شناسنامه می‌پردازد. بر اساس این ماده، وقایعی مانند ازدواج، طلاق، فوت همسر، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شوند.

اما در زمان صدور شناسنامه المثنی، همه سوابق خانوادگی فرد لزوماً درج نمی‌شود. طبق مقررات، در شناسنامه المثنی تنها آخرین ازدواج و طلاق یا بذل مدت منعکس خواهد شد و در موارد تعدد زوجات نیز فقط ازدواج‌هایی که همچنان برقرار هستند درج می‌شوند.

یکی از نکات مهم این ماده، موضوع ازدواج و طلاق غیرمدخوله است؛ به این معنا که اگر میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد، این ازدواج و طلاق در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.

از حذف نام همسر تا تغییر نام خانوادگی؛ اما و اگرهای تعویض شناسنامه

حذف نام همسر سابق از شناسنامه؛ چه زمانی امکان‌پذیر است؟

یکی از پرسش‌های پرتکرار درباره تعویض شناسنامه، امکان حذف نام همسر سابق است. مقررات مربوط به انعکاس وقایع در شناسنامه، در شرایط خاص این امکان را فراهم کرده است؛ به‌ویژه در مواردی که ازدواج و طلاق غیرمدخوله باشد یا شرایط قانونی مربوط به حذف سابقه وجود داشته باشد.

بنابراین، حذف نام همسر سابق موضوعی نیست که به‌صورت عمومی و برای همه افراد انجام شود، بلکه تابع شرایط و ضوابط تعیین‌شده در قوانین ثبت احوال است.

تعویض شناسنامه؛ فرآیندی برای ثبت تغییرات جدید

تعویض شناسنامه یکی از خدمات سازمان ثبت احوال است که با هدف به‌روزرسانی اطلاعات هویتی افراد انجام می‌شود. ثبت وقایع جدید، تغییرات سجلی، صدور شناسنامه المثنی یا اجرای طرح‌های عمومی تعویض شناسنامه از جمله مواردی است که می‌تواند نیاز به دریافت شناسنامه جدید ایجاد کند.

سازمان ثبت احوال در دوره‌های مختلف، زمان‌بندی و شرایط مربوط به تعویض شناسنامه را اعلام می‌کند و شهروندان می‌توانند بر اساس اطلاعیه‌های رسمی برای دریافت شناسنامه جدید اقدام کنند.

تغییر نام دیگر فقط مسیر دادگاه را طی نمی‌کند

یکی از تغییرات مهم در حوزه امور سجلی، واگذاری بخش قابل توجهی از فرآیند تغییر نام و نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال است. بر اساس دستورالعمل‌های جدید شورای عالی ثبت احوال، بسیاری از درخواست‌ها بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه و از طریق بررسی در کمیته‌های تخصصی نام در ثبت احوال انجام می‌شود.

این موضوع باعث شده مسیر تغییر برخی نام‌ها کوتاه‌تر شود و افراد بتوانند درخواست خود را مستقیماً از طریق ادارات ثبت احوال پیگیری کنند.

چه نام‌هایی امکان تغییر دارند؟

درخواست تغییر نام کوچک در موارد مشخصی قابل بررسی است؛ از جمله:

نام‌هایی که استفاده عمومی از آن‌ها بسیار کم شده و متقاضی خواهان جایگزینی با نامی رایج‌تر است.

اصلاح برخی نام‌های غیرایرانی یا نام‌هایی که با ضوابط نام‌گذاری کشور همخوانی ندارند.

افزودن یا حذف بخشی از نام در شرایطی که مقررات اجازه دهد.

با این حال، تغییر برخی نام‌ها، به‌ویژه نام‌های مذهبی و شناخته‌شده، معمولاً با محدودیت بیشتری روبه‌رو است و بررسی آن نیازمند توجه به ضوابط قانونی خواهد بود.

از حذف نام همسر تا تغییر نام خانوادگی؛ اما و اگرهای تعویض شناسنامه

حذف «زاده» و «پور» از نام خانوادگی؛ یک درخواست قابل پیگیری

تغییر نام خانوادگی نیز از جمله خدماتی است که در چارچوب مقررات ثبت احوال امکان‌پذیر است. افراد می‌توانند در شرایط مشخص، درخواست حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را ثبت کنند؛ برای مثال حذف برخی پسوندهای رایج مانند «زاده» یا «پور».

همچنین برخی پسوندها و پیشوندهای نام خانوادگی که نشان‌دهنده محل، شهر یا منطقه خاصی هستند، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، امکان حذف دارند. در این موارد، متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه مستقیم به ادارات ثبت احوال، با مراجعه به دفاتر پیشخوانی که خدمات ثبت احوال ارائه می‌کنند، درخواست خود را ثبت کرده و فرآیند تغییر را در همان مرحله آغاز کنند.

ثبت این درخواست با ارائه مدارک لازم انجام می‌شود و پس از بررسی شرایط، نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد. تغییر نام خانوادگی معمولاً تنها یک بار امکان‌پذیر است و در صورتی که نام خانوادگی پیشنهادی متعلق به فرد دیگری باشد، رعایت حقوق دارنده حق تقدم نام خانوادگی ضروری خواهد بود.

بررسی مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای ثبت وقایع مهم زندگی و انعکاس صحیح آن‌ها در اسناد هویتی، سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده است. در کنار آن، تغییرات جدید در حوزه نام و نام خانوادگی مسیر دریافت برخی خدمات سجلی را ساده‌تر کرده و شهروندان می‌توانند بسیاری از درخواست‌های خود را بدون مراجعه به دادگاه و از طریق سازمان ثبت احوال پیگیری کنند.

کد مطلب 6905966

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    نظرات

    • BD ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      9 3
      پاسخ
      در کشور ما قوانین زیادی وجود دارد که مشکلات مردم را در صندوق قرار داده و درب صندوق را قفل کرده است. یکی از آن قانونها مربوط به ثبت احوال میشود. در ارتباط با شناسنامه هویت و احوال شخصیه مشکلات زیادی دامن گیر مردم است . دولت میگوید در صدد آپدیت کردن سیستم ثبت احوال است . حال که دارید اقدام میکنید راه درست را پیش گیرید اصلاح کنید.
    • علی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      5 1
      پاسخ
      دراستانهای مرزی خصوصا س وب باپدیده ای نگران کننده مواجه هستیم ازجمله مرگهای پنهانی که ثبت نشده اند وشناسنامه هایی که بدون ثبت فوت به اتباع بیگانه فروخته شده اندکه متاسفانه بدلیل سهل انگاری وعدم پیگیری صاحب نام شناسنامه های فعلی برای عدم شناسایی وفرار ازقانون اقدام به تغییر نام ونام خانوادگی مینمایند
    • مردم IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      22 5
      پاسخ
      تغییر نام باید بدون هیچ ممنوعیت انجام شود در گذشته خیلی از والدین بیسواد بودن و فرد حق دارد نام دلخواه خود را انتخاب کند
    • علی IR ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      4 4
      پاسخ
      سلام من چون خانمم اهل زابل است و وزایمان هم درزابل انجام داده،وهردوزایمان هم دودختربوده،من اشتباه کردم وشناسنامه های دخترهای خوشگلم راازشهرزابل گرفتم یکی ازدخترها5ساله ودیگری9ساله هست،الان پشیمانم آیاامکان تعویض شناسنامه های دختران وجود داره که ازشهری که درآن ساکنم بگیرم،،باتشکر
    • رحمن میکائیلی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      2 4
      پاسخ
      سلام در شناسنامه اسم من رحمن نوشته شده واکثرا در کامپیوتر وقتی رحمان می نویسند نمی شناسند آیا راهی هست که اسمم به عبدالرحمن نشان داده شود چون رحمن از اسماء الحساب جلاله است
    • موروت IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      9 0
      پاسخ
      شماره ملی هر فرد قابل تغییر نیست اما بخاطر بیسوادی والدین چرا یک فرد باید تا آخر عمردر رنج و عذاب اسمی باشد که خودش هیچ سهمی در انتخابش نداشته بنظر من اینطور والدین باید باز خواست شوند.
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      4 2
      پاسخ
      سلام وقت بخیر....میشه اسم همسر سابق رو از شناسنامه حدف کرد...راهکارش چیه؟؟ اون آدم سالها از زندگیت رفته بیرون چرا باید از شناسنامه نره.....راهنمایی کنید لطفا
      • ایرج IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
        2 0
        درصورت ازدواج مجدد خیلی راحت وساده امکان پذیره کافیه ده دقیقه زمان بزاری واقدام کنی برای تعویض شناسنامه
    • علی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      1 1
      پاسخ
      نام کوچک مادر من رو‌عوض کردن،الان من براکارتم اقدام کردم میگن باید شناسنامت عوض بشه،عجب گیری افتادیم
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من برای تعویض نام اقدام کردم ولی محل تولدم رو هم خودشون بدون رضایت من تغییر دادن ،بهشون اعتراض کردم که این محل تولد جدید که برای من نوشتین در زمان تولد من وجود نداشته و همین الانم بیمارستان یا درمانگاهی که خدمات زایمان به ساکنانش ارائه بدن نداره و علاوه بر اون محل تولدم من شهر اغاجاری خوزستان بوده که قدمت بالایی داره مدارک تولدم در بیمارستانش وجود داره قبول نکردن و گفتن این بخش بندی جدیده اخرشم گفتن زیاد بحث نکن همینیه که هست.یعنی الان کلی مدارکی که داشتم با این محل تولد جدید ریخته بهم.
    • سونیا IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نام دخترم در شناسنامه فاطمه است و نامی که صدایش میکنیم ملیکا خودش دوست دارد در شناسنامه ملیکا باشد. چگونه می‌شود نامش را تغییر داد. با توجه به اینکه ۲۵ سالشه و مدارک دانشگاهی و ... داره

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