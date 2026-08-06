از حذف نام همسر تا تغییر نام خانوادگی؛ اما و اگرهای تعویض شناسنامه

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهسا حیدری: شناسنامه تنها یک مدرک هویتی نیست؛ بلکه روایتگر بخشی از مهمترین وقایع زندگی افراد است؛ از تولد و ازدواج گرفته تا طلاق، فوت و تغییرات سجلی. قانون ثبت احوال برای ثبت و انعکاس این وقایع، ضوابط مشخصی تعیین کرده است. در این میان، مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال نقش مهمی در ثبت وقایع ثبتنشده و نحوه درج آنها در شناسنامه دارند.
وقتی ازدواج و طلاق در دفترخانه ثبت نشده باشد چه اتفاقی میافتد؟
ماده ۳۲ قانون ثبت احوال به موضوع ثبت وقایعی اختصاص دارد که به هر دلیل در دفاتر رسمی ثبت نشدهاند. بر اساس این ماده، وقایعی مانند طلاق، رجوع و بذل مدت میتوانند با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد ثبت احوال افراد ثبت شوند.
همچنین ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ثبت نشدهاند، در صورت وجود شرایط قانونی امکان ثبت دارند. ارائه اقرارنامه رسمی، رعایت حداقل سن قانونی (۲۰ سال برای زوج و ۱۸ سال برای زوجه) و ارائه گواهی عدم ازدواج طرفین از جمله شرایطی است که برای ثبت این نوع ازدواجها در نظر گرفته شده است.
پس از انجام ثبت، رونوشت اقرارنامه برای پیگیریهای قانونی به دادسرا ارسال میشود تا فرآیندهای نظارتی نیز انجام شود.
شناسنامه چه چیزهایی از زندگی خانوادگی را نشان میدهد؟
ماده ۳۳ قانون ثبت احوال به نحوه انعکاس وقایع خانوادگی در شناسنامه میپردازد. بر اساس این ماده، وقایعی مانند ازدواج، طلاق، فوت همسر، رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شوند.
اما در زمان صدور شناسنامه المثنی، همه سوابق خانوادگی فرد لزوماً درج نمیشود. طبق مقررات، در شناسنامه المثنی تنها آخرین ازدواج و طلاق یا بذل مدت منعکس خواهد شد و در موارد تعدد زوجات نیز فقط ازدواجهایی که همچنان برقرار هستند درج میشوند.
یکی از نکات مهم این ماده، موضوع ازدواج و طلاق غیرمدخوله است؛ به این معنا که اگر میان زوجین نزدیکی صورت نگرفته باشد، این ازدواج و طلاق در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد.
حذف نام همسر سابق از شناسنامه؛ چه زمانی امکانپذیر است؟
یکی از پرسشهای پرتکرار درباره تعویض شناسنامه، امکان حذف نام همسر سابق است. مقررات مربوط به انعکاس وقایع در شناسنامه، در شرایط خاص این امکان را فراهم کرده است؛ بهویژه در مواردی که ازدواج و طلاق غیرمدخوله باشد یا شرایط قانونی مربوط به حذف سابقه وجود داشته باشد.
بنابراین، حذف نام همسر سابق موضوعی نیست که بهصورت عمومی و برای همه افراد انجام شود، بلکه تابع شرایط و ضوابط تعیینشده در قوانین ثبت احوال است.
تعویض شناسنامه؛ فرآیندی برای ثبت تغییرات جدید
تعویض شناسنامه یکی از خدمات سازمان ثبت احوال است که با هدف بهروزرسانی اطلاعات هویتی افراد انجام میشود. ثبت وقایع جدید، تغییرات سجلی، صدور شناسنامه المثنی یا اجرای طرحهای عمومی تعویض شناسنامه از جمله مواردی است که میتواند نیاز به دریافت شناسنامه جدید ایجاد کند.
سازمان ثبت احوال در دورههای مختلف، زمانبندی و شرایط مربوط به تعویض شناسنامه را اعلام میکند و شهروندان میتوانند بر اساس اطلاعیههای رسمی برای دریافت شناسنامه جدید اقدام کنند.
تغییر نام دیگر فقط مسیر دادگاه را طی نمیکند
یکی از تغییرات مهم در حوزه امور سجلی، واگذاری بخش قابل توجهی از فرآیند تغییر نام و نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال است. بر اساس دستورالعملهای جدید شورای عالی ثبت احوال، بسیاری از درخواستها بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه و از طریق بررسی در کمیتههای تخصصی نام در ثبت احوال انجام میشود.
این موضوع باعث شده مسیر تغییر برخی نامها کوتاهتر شود و افراد بتوانند درخواست خود را مستقیماً از طریق ادارات ثبت احوال پیگیری کنند.
چه نامهایی امکان تغییر دارند؟
درخواست تغییر نام کوچک در موارد مشخصی قابل بررسی است؛ از جمله:
نامهایی که استفاده عمومی از آنها بسیار کم شده و متقاضی خواهان جایگزینی با نامی رایجتر است.
اصلاح برخی نامهای غیرایرانی یا نامهایی که با ضوابط نامگذاری کشور همخوانی ندارند.
افزودن یا حذف بخشی از نام در شرایطی که مقررات اجازه دهد.
با این حال، تغییر برخی نامها، بهویژه نامهای مذهبی و شناختهشده، معمولاً با محدودیت بیشتری روبهرو است و بررسی آن نیازمند توجه به ضوابط قانونی خواهد بود.
حذف «زاده» و «پور» از نام خانوادگی؛ یک درخواست قابل پیگیری
تغییر نام خانوادگی نیز از جمله خدماتی است که در چارچوب مقررات ثبت احوال امکانپذیر است. افراد میتوانند در شرایط مشخص، درخواست حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را ثبت کنند؛ برای مثال حذف برخی پسوندهای رایج مانند «زاده» یا «پور».
همچنین برخی پسوندها و پیشوندهای نام خانوادگی که نشاندهنده محل، شهر یا منطقه خاصی هستند، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، امکان حذف دارند. در این موارد، متقاضیان میتوانند بدون مراجعه مستقیم به ادارات ثبت احوال، با مراجعه به دفاتر پیشخوانی که خدمات ثبت احوال ارائه میکنند، درخواست خود را ثبت کرده و فرآیند تغییر را در همان مرحله آغاز کنند.
ثبت این درخواست با ارائه مدارک لازم انجام میشود و پس از بررسی شرایط، نتیجه به متقاضی اعلام خواهد شد. تغییر نام خانوادگی معمولاً تنها یک بار امکانپذیر است و در صورتی که نام خانوادگی پیشنهادی متعلق به فرد دیگری باشد، رعایت حقوق دارنده حق تقدم نام خانوادگی ضروری خواهد بود.
بررسی مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال نشان میدهد که قانونگذار برای ثبت وقایع مهم زندگی و انعکاس صحیح آنها در اسناد هویتی، سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است. در کنار آن، تغییرات جدید در حوزه نام و نام خانوادگی مسیر دریافت برخی خدمات سجلی را سادهتر کرده و شهروندان میتوانند بسیاری از درخواستهای خود را بدون مراجعه به دادگاه و از طریق سازمان ثبت احوال پیگیری کنند.
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