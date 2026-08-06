دیدار اعضای شورای تامین آستانه اشرفیه با خانواده شهید «مجید باختر»

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای تأمین آستانه اشرفیه با هدف تجلیل از ایثار و صبوری، خانواده های شهدا عصر پنجشنبه با خانواده شهید «مجید باختر» دیدار و گفتگو کردند.

«رحمت حیدری‌نژاد» فرماندار آستانه اشرفیه در دیدار با خانواده شهید «مجید باختر »با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا مظهر صبر، ایمان و استقامت‌اند، گفت: پاسداشت یاد و نام شهیدان، تکلیف همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است و باید این فرهنگ در رفتار و گفتار عمومی تقویت شود.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: زنده نگه داشتن راه شهدا، موجب امیدآفرینی و ایجاد انگیزه در نسل‌های مختلف خواهد شد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا ضمن احترام به مقام والای آنان،فرصتی برای انتقال پیام شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه به شمار می‌رود.

لزوم توجه به مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا

«ابراهیم نجفی» نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر نیز نیز دراین دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های ایشان، گفت: شهید مجید باختر با نثار جان خویش، به حقیقت ایثار و دفاع از میهن معنا بخشید و یاد او باید همواره در مسیر خدمت و تلاش مسئولان و مردم قرار گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا، پیگیری مستمر مسائل آنان و تکریم شایسته این عزیزان، باید به عنوان یک وظیفه همگانی و دائمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مجید باختر، فرزند عبدالله، متولد ۱۳ آبان ۱۳۵۴، دارای تحصیلات دیپلم،مجرد و سرباز اعزامی از نیروی انتظامی در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۷۳ در کوه‌های بردسیر واقع در کرمان، در جریان درگیری با اشرار به شهادت رسید.