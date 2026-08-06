  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

دیدار اعضای شورای تامین آستانه اشرفیه با خانواده شهید «مجید باختر»

دیدار اعضای شورای تامین آستانه اشرفیه با خانواده شهید «مجید باختر»

آستانه اشرفیه- اعضای شورای تأمین آستانه اشرفیه با هدف تجلیل از ایثار و صبوری، خانواده های شهدا با خانواده شهید «مجید باختر» دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای تأمین آستانه اشرفیه با هدف تجلیل از ایثار و صبوری، خانواده های شهدا عصر پنجشنبه با خانواده شهید «مجید باختر» دیدار و گفتگو کردند.

«رحمت حیدری‌نژاد» فرماندار آستانه اشرفیه در دیدار با خانواده شهید «مجید باختر »با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا مظهر صبر، ایمان و استقامت‌اند، گفت: پاسداشت یاد و نام شهیدان، تکلیف همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است و باید این فرهنگ در رفتار و گفتار عمومی تقویت شود.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: زنده نگه داشتن راه شهدا، موجب امیدآفرینی و ایجاد انگیزه در نسل‌های مختلف خواهد شد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی، اظهار کرد: دیدار با خانواده شهدا ضمن احترام به مقام والای آنان،فرصتی برای انتقال پیام شهدا و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در جامعه به شمار می‌رود.

لزوم توجه به مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا

«ابراهیم نجفی» نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر نیز نیز دراین دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های ایشان، گفت: شهید مجید باختر با نثار جان خویش، به حقیقت ایثار و دفاع از میهن معنا بخشید و یاد او باید همواره در مسیر خدمت و تلاش مسئولان و مردم قرار گیرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: توجه به مشکلات و مطالبات خانواده‌های شهدا، پیگیری مستمر مسائل آنان و تکریم شایسته این عزیزان، باید به عنوان یک وظیفه همگانی و دائمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید مجید باختر، فرزند عبدالله، متولد ۱۳ آبان ۱۳۵۴، دارای تحصیلات دیپلم،مجرد و سرباز اعزامی از نیروی انتظامی در ۱۱ دی‌ماه ۱۳۷۳ در کوه‌های بردسیر واقع در کرمان، در جریان درگیری با اشرار به شهادت رسید.

کد مطلب 6909846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها