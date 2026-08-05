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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۱ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۴ شهید و یک مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

از میان شهدا، دو نفر بر اثر شدت جراحات پیشین به شهادت رسیده‌اند و پیکر دو شهید دیگر از زیر آوار بیرون آورده شده است.

شماری از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به‌ دلیل کمبود امکانات تاکنون نتوانسته‌اند به آنان دسترسی پیدا کنند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از زمان اجرایی‌ شدن توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، هزار و ۲۵۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۱۲۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۴ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون آورده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۸۱ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۲۳۱ نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 6909006

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