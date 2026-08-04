بیش از ۱۵۰ فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه در ماه ژوئیه شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نشست خبری در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد که حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در ماه ژوئیه (تیر/ مرداد) گذشته، بیش از ۱۵۰ کشته فلسطینی برجای گذاشته است؛ آماری که بالاترین میزان تلفات ماهانه از آغاز سال جاری میلادی است.

وی گفت: اسرائیل در تعطیلات آخر هفته نیز حملات هوایی، حملات توپخانه‌ای و تیراندازی در نوار غزه را ادامه داد که به کشته شدن شماری از غیرنظامیان از جمله کودکان منجر شد.

حق با استناد به گزارش وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ مورد مرگ در ماه ژوئیه ثبت شده و بیشتر این حملات در مناطق غربی نوار غزه رخ داده است؛ یعنی همان مناطقی که بخش عمده‌ای از جمعیت حدود ۲.۱ میلیون نفری این منطقه در آن متمرکز هستند.

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرد: یکی از حملات هوایی اسرائیل به یک انبار تجهیزات پزشکی در نزدیکی بیمارستان «الاقصی» آسیب وارد کرده است.

وی افزود: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ساختمان این بیمارستان به‌طور جزیی آسیب دیده و تجهیزات حیاتی پزشکی از جمله محموله‌هایی که این سازمان اخیراً ارسال کرده بود، از بین رفته است.

حق بار دیگر بر ضرورت حفاظت از مراکز درمانی تأکید کرد و هشدار داد که کمبود اعتبارات مالی، بحران کمبود تجهیزات پزشکی ضروری را در غزه تشدید کرده است.

وی همچنین در پایان گفت: ورود تجهیزات بیشتر برای پیشگیری و مقابله با عفونت‌ها و بیماری‌ها همچنان در انتظار موافقت مقام‌های اسرائیلی قرار دارد.