به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، جنبش المجاهدین فلسطین اعلام کرد تشییع پیکر ۱۱۲ شهید فلسطینی که پس از سه سال از زیر آوار خارج شدهاند، بار دیگر ابعاد جنایتها و وحشیگریهای رژیم صهیونیستی را آشکار کرد.
این جنبش در بیانیهای تأکید کرد: نگهداری پیکر غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان و سالمندان، از سوی رژیم صهیونیستی، بیانگر ماهیت وحشیانه جنگ نسلکشی علیه فلسطینیان است.
جنبش المجاهدین افزود: بازداشت پیکرهای شهدا توسط رژیم صهیونیستی، همچنان گواه سکوت و همدستی جامعه جهانی در برابر جنایتهای این رژیم باقی خواهد ماند.
در این بیانیه آمده است: تشییع شهدا، پیامی از پایداری و ایستادگی ملت فلسطین در برابر دشمن جنایتکاری است که تلاش کرد مقاومت مردم را در هم بشکند، اما در تحقق این هدف کاملاً ناکام ماند.
جنبش المجاهدین فلسطین همچنین تأکید کرد که جنایتهای رژیم صهیونیستی نمیتواند از عزم و اراده مردم فلسطین برای پایبندی به سرزمین خود بکاهد و صبر و مبارزه این ملت همچنان نزدیکترین مسیر برای بازگشت و آزادسازی فلسطین خواهد بود.
نظر شما