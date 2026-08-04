به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، هزاران نفر از ساکنان نوار غزه روز سهشنبه در مراسم تشییع پیکر ۱۱۲ نفر از اعضای خانواده «ابوشریعه» (الحساینه) در شهر غزه شرکت کردند؛ پیکرهایی که بهتازگی از زیر آوار ساختمانی که در نوامبر ۲۰۲۳ هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود، خارج شدهاند.
بر اساس اعلام خانواده قربانیان و وزارت بهداشت غزه، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمانی در محله الصبره که محل اسکان صدها آواره فلسطینی بود، به شهادت ۳۰۸ نفر از اعضای این خاندان انجامید. با وجود گذشت نزدیک به سه سال از این حمله، عملیات جستوجو برای یافتن بقایای دیگر قربانیان همچنان ادامه دارد.
گزارشها حاکی است که نیروهای دفاع مدنی غزه با همراهی دهها داوطلب، طی روزهای گذشته موفق شدند بقایای اجساد ۱۱۲ تن را از زیر آوار خارج کنند. شدت انفجار ناشی از اصابت چندین موشک سنگین، روند شناسایی و انتقال اجساد را با دشواریهای فراوان مواجه کرده است.
در این مراسم، بقایای پیکر قربانیان در کفنهای سفید و کیسههای ویژه قرار گرفت و پس از اقامه نماز میت، در قبری دستهجمعی در گورستان شهدای غزه در محله الزیتون به خاک سپرده شدند.
عبدالله ابوشریعه، از بستگان قربانیان، این حمله را یکی از «هولناکترین جنایتهای جنگی» علیه غیرنظامیان توصیف کرد و خواستار محاکمه مسئولان سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی شد.
همچنین محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی غزه، اعلام کرد که هزاران پیکر دیگر همچنان زیر آوار باقی ماندهاند و کمبود تجهیزات و ماشینآلات سنگین، روند آواربرداری و انتقال اجساد را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
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