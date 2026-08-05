خبرگزاری مهر-گروه استانها- علی ستاری: چهاردهم مرداد، روزی که به نام «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» در تقویم کشورهای اسلامی ثبت شده، امسال در حالی فرا میرسد که تصاویر هولناک از جنایتهای اخیر آمریکا در استان هرمزگان، ماهیت ریاکارانه ادعاهای غربیها را بیش از پیش آشکار کرده است.
این روز که در سال ۱۳۸۷ به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب سازمان همکاری اسلامی، به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شد، قرار بود یادآور تصویب اعلامیه قاهره در سال ۱۹۹۰ باشد؛ اعلامیهای که در آن کشورهای اسلامی بر کرامت ذاتی و الهی انسان در برابر نگاه مادی و سکولار غرب تأکید کردند . اما امسال، این روز در شرایطی فرا رسیده که تصاویر دود و خون از سواحل هرمزگان، هرگونه باور به اخلاقیات در نظام بینالملل را به چالش کشیده است
روز حقوق بشر اسلامی، تأکیدی بر کرامت ذاتی انسانها در ترازوی شریعت
قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق خصوصی با اشاره به نامگذاری چهاردهم مرداد به نام روز حقوق بشر اسلامی، گفت: این مناسبت فرصتی برای بازخوانی نگاه مبتنی بر فطرت و شریعت به حقوق بنیادین انسانهاست؛ نگاهی که در آن کرامت ذاتی، فارغ از نژاد، دین و ملیت، محور تمام احکام حقوقی قرار میگیرد.
امیرمحمد رضایی زارعی قاضی دادگستری و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلامیه قاهره (۱۹۹۰) به عنوان سند محوری حقوق بشر اسلامی، اظهار داشت: مبنای اصلی حقوق بشر اسلامی در این اعلامیه تبیین شده است که بر اساس آن، کرامت انسانی نه یک عطیه حکومتی، بلکه حقیقتی الهی و غیرقابل سلب معرفی شده است. هیچ مرجعی جز موازین شرعی حق تحدید یا نقض این کرامت ذاتی را ندارد.
وی با تأکید بر تجلی این رویکرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، افزود: قانون اساسی ما در اصول متعدد از جمله اصل دوم (تأکید بر کرامت انسان)، اصل بیستم (برابری در مقابل قانون) و اصل سی و چهارم (حق دادخواهی)، به وضوح این نگاه را منعکس کرده است. قوه قضائیه نیز به عنوان متولی اجرای عدالت، موظف است در تمام مراحل دادرسی، از دادیاری تا صدور رأی، کرامت انسانی را به عنوان خط قرمز خود مد نظر قرار دهد.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه روز حقوق بشر اسلامی نباید به یک مناسبت شعاری تقلیل یابد، خاطرنشان کرد: این روز بستری است برای بازاندیشی در قوانین موجود و تطبیق آنها با نیازهای عصر جدید، بدون آنکه از چارچوب ارزشهای دینی خارج شویم. تأکید بر کرامت انسانی، مستلزم آن است که حتی در سختترین مراحل کیفر، مجازاتها مشفقانه، عادلانه و هدفمند باشند و امکان بازاجتماعی شدن برای مجرمین فراهم گردد.
رضایی زارعی در پایان با اشاره به ظرفیتهای فقه امامیه در پاسخگویی به مسائل مستحدثه، تصریح کرد: چهاردهم مرداد فرصتی است تا جهان اسلام را با این الگوی بومی از حقوق بشر آشنا کنیم؛ الگویی که در آن شرع و عدالت در تعامل با یکدیگر، کرامت هر انسان را در بالاترین جایگاه قرار میدهند. امیدوارم این روز نه فقط در تقویم، بلکه در رویههای قضایی و اداری کشور نیز تثبیت شود.
سکوت غرب، مصداق «نفاق» حقوق بشری است
راضیه سالاری کارشناس فقه و حقوق اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به همزمانی این روز با ابعاد جدیدی از نقض آشکار حقوق بشر، تأکید کرد: حمله به مدرسه شجرهطیبه میناب، کشتار صیادان بیگناه در اسکلههای بندرعباس، قشم و سیریک، و تخریب زیرساختهای حیاتی مانند آبشیرینکن جاسک، نشاندهنده فروپاشی اخلاقی نظام سلطه در مواجهه با کرامت انسانی است.
سالاری با اشاره به این تناقض آشکار اظهار داشت: جنایت هولناک در مدرسه شجرهطیبه میناب، جایی که ۱۲۰ دانشآموز ۶ تا ۱۳ ساله و ۲۶ معلم زن در یک حمله هوایی به خاک و خون کشیده شدند، نهتنها نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو و اصل تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی است ، بلکه اهانتی آشکار به کرامت انسانی محسوب میشود که در فرهنگ اسلامی، مبنای تمام حقوق است.
نقض کرامت در سواحل خلیج فارس
این کارشناس حقوقی با برشمردن ابعاد دیگر این حملات افزود: آمریکا در این حملات تروریستی، حتی به معیشت و زندگی روزمره مردم نیز رحم نکرد. حمله به اسکلههای صیادی در کوهستک، بندرعباس، قشم و سیریک که طی آن بیش از دو هزار صیاد بیکار شدند و جوانانی که برای روزی حلال به دریا میرفتند، به شهادت رسیدند ، مصداق بارز جنگ با غیرنظامیان و نابودی معیشت آنان است.
سالاری در ادامه به حمله به زیرساختهای حیاتی اشاره کرد و گفت: هدف قرار دادن آبشیرینکن بونجی در جاسک که منجر به بیآبی ۲۰ روستا و حدود ۱۰ هزار نفر شد ، یا تخریب تأسیسات راه و شهرسازی، نشاندهنده رویکردی فراتر از جنگ نظامی است؛ این رویکرد، نسلکشی و نابودی تمام شئون زندگی یک ملت را هدف گرفته است. این اقدامات با هیچ یک از اصول ۲۵گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی که بر حفظ جان، عقل، مال و نسل انسان تأکید دارد، قابل تطبیق نیست.
نفاق غرب در عصر کرامتزدایی
وی با انتقاد از سکوت کشورهای غربی مدعی حقوق بشر، تصریح کرد: سکوت اروپا در برابر تهدیدهای علنی رئیسجمهور آمریکا برای حمله به زیرساختها و حمایت آنها از این جنایتها، نفاقی آشکار است . همانطور که در بیانیه اخیر ستاد حقوق بشر ایران آمده، چگونه میتوان پذیرفت کشوری که خود را مدافع حقوق بشر میخواند، از جنایتکاری تقدیر کند که کودکان را در آغوش مادرانشان به خاک و خون میکشد؟
سالاری در پایان تأکید کرد: روز حقوق بشر اسلامی، روز تجدید عهد با کرامت انسانی است. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده که مکتبهای سکولار و لیبرال غرب، پاسخی به نیازهای معنوی و حقوقی بشریت ندارند و تنها اسلام، با تأکید بر کرامت ذاتی و عدالت محوری، میتواند الگوی نجاتبخش برای بشریت باشد. مقاومت ملت ایران در برابر این تجاوزات، مصداق بارز دفاع از کرامت انسانی در برابر وحشیگری مدرن است.
امام جمعه پارسیان: ادعای حقوق بشری آمریکا، مضحکهای تلخ در برابر جنایتهای غزه است/ دوران هژمونی آمریکا رو به پایان است
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه شهرستان پارسیان، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی و حمایتهای همهجانبه آمریکا از این رژیم در غزه، ادعای دروغین حقوق بشر از سوی واشنگتن را «مضحکهای تلخ» و «نخنما شده» دانست و تأکید کرد که ایستادگی ملت ایران، زورگویی آمریکا را به پایان خواهد رساند.
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، امروز در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به جایگاه والای اسلام به عنوان کاملترین برنامه زندگی بشر، اظهار داشت: اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی، حاوی بهترین و مترقیترین حقوق بشر است که رعایت آن، سعادت دنیوی و اخروی انسانها را تضمین میکند.
وی با انتقاد شدید از رویکرد دوگانه آمریکا در حوزه حقوق بشر، افزود: خندهدارترین مضحکه عالم، ادعای پیشگامی حقوق بشر از سوی آمریکای جنایتپیشه است. آمریکا و رژیم صهیونیستی، تروریستهای دولتی جنایتکاری هستند که از کودکآزاری تا کودککشی و به خاک و خون کشیدن بیش از ۷۰ هزار بیگناه در غزه، هزاران نفر در ایران، عراق، افغانستان و دیگر کشورها در پرونده ننگین خود دارند .
امام جمعه پارسیان با بیان اینکه امروز ملت آزاده دنیا با روشنگریهای مردم ایران، دروغهای آمریکا را باور نمیکنند، تصریح کرد: دروغهای ترامپ خبیث برای همه دنیا نخنما شده است و حقوق بشر آمریکایی به معنای فدا کردن همه بشریت و بلعیدن منافع و دارایی ملتها در راستای فربهتر شدن آمریکا و صهیونیستهاست. قوانین و سیاستهای مبتنی بر «فرامرزگرایی» آمریکا، امروز دیگر در میدان عمل خریداری ندارد .
حجتالاسلام اسماعیلنیا در پایان با تأکید بر اقتدار و ایستادگی ملت قهرمان ایران، خاطرنشان کرد: دوران زورگویی و یکجانبهگرایی آمریکا رو به پایان است و شاهد در هم شکستن هژمونی آمریکا در منطقه و جهان خواهیم بود. این افول، نتیجه منطق مقاومت و ایستادگی در برابر سلطهگری است که جای خود را به حاکمیت ملتهای آزاده و عدالت بینالمللی خواهد داد .
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