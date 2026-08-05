به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فارن افرز در گزارشی تاکید کرد که با وجود تحولات در منطقه در طول سال‌های اخیر، محور مقاومت به سرعت خود را احیا کرده است.

فارن افرز در این خصوص نوشت: هم‌زمان با تداوم تحولات جنگ ۵ ماهه آمریکا با ایران (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران)، توانایی تهران در ادامه وارد کردن ضربات تنبیهی به آمریکا و متحدانش، بسیاری از راهبردشناسان و تحلیلگران را غافلگیر کرده است. ایالات متحده و اسرائیل ماه‌هاست که به‌طور متناوب این کشور را هدف حملات هوایی قرار داده اند؛ با این حال، ایران و متحدان منطقه‌ای‌ اش سرسختی و پایداری چشمگیری از خود نشان داده‌اند: حزب‌الله علی‌رغم کارزار شدید اسرائیل در جنوب لبنان همچنان تهدیدی جدی باقی مانده است و یمنی ها نیز عملیات خود علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را ازسرگرفته‌اند.

این نشریه اضافه کرد: در واقع، تاب‌آوری جمهوری اسلامی و شرکای آن، علی‌رغم سال‌ها ناکامی ظاهری، نشان‌دهنده‌ ایرادی بنیادین در تفکری است که به این مناقشه انجامید. ایالات متحده و اسرائیل با آغاز کارزار علیه ایران در اواخر فوریه، بر مبنای نظریه‌ای عمل کردند که سال‌ها توسط طرفداران تغییر حکومت (در ایران)، در آمریکا و راهبردشناسان اسرائیلی ترویج می‌شد؛ نظریه‌ای که بر اساس آن، واشنگتن می‌توانست با هدف قرار دادن اقتصاد جمهوری اسلامی، رهبری، تأسیسات تسلیحاتی و خطوط اصلی تدارکاتی آن از طریق نیروی نظامی و تحریم‌های اقتصادی، ضربه‌ای مهلک به حکومت ایران وارد کند. با این اقدام، ضربه‌ای تعیین‌کننده نیز به متحدان این حکومت وارد می‌شد؛ اما چنین نشد.

فارن افرز تصریح کرد: ۲ دهه پیش، یک عملیات نظامی با تکیه بر آنچه «دکترین اختاپوس» نامیده می‌شد، شاید کارساز می‌بود. در آن زمان، روابط میان ایران و متحدانش پیچیدگی کمتری داشت و جریان تسلیحات، فناوری و دانش فنی، همگی از طریق تهران هدایت می‌شد. اما این محور دیگر نه به شکل یک سیستم ساده با نقاط آسیب‌پذیر و به‌راحتی قابل‌شناسایی، بلکه بیشتر به صورت شبکه‌ای متراکم، به‌هم‌پیوسته و خودبازتولیدکننده سازمان‌یافته است؛ شبکه‌ای که در آن دانش، منابع و حتی فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند به‌طور همزمان در نقاط متعدد و گوناگونی متمرکز یا توزیع شود. هنگامی که رهبری کشته می‌شود، کارگاه تولیدی یا انباری بمباران می‌گردد و یا خط تدارکاتی قطع می‌شود، گروه‌های مختلف درگیر، خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند؛ آن‌ها به‌سرعت جایگزینی برای رهبر کشته‌شده می‌یابند، خلأهای دانش فنی مورد نیاز برای ساخت تسلیحات را پر می‌کنند و خطوط تدارکاتی را از مسیرهای جایگزین بازسازی می‌نمایند. حتی پس از ضربات اسرائیل به حماس و حزب‌الله در جریان جنگ غزه و فروپاشی بشار اسد در سوریه و حتی پس از عملیات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بهار گذشته، این محور همچنان تا حد زیادی دست‌نخورده و پابرجا باقی مانده است.