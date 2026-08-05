وزش باد و گردوخاک تا پایان هفته در قم ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم از روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ تا روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
بر این اساس، طی سه روز آینده آسمان استان قم در برخی ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد، غبار محلی و گردوخاک از پدیدههای جوی مورد انتظار در این مدت است.
روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، آسمان استان قم صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی شکل میگیرد.
در این روز، جهت وزش باد شرقی و سرعت آن بین ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. بیشینه دمای شهر قم نیز ۴۱ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
روز پنجشنبه ۱۵ مرداد، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ میدهد. همچنین در برخی نقاط استان احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.
براساس پیشبینیهای انجامشده، باد روز پنجشنبه از سمت شرق میوزد و سرعت آن بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. کمینه دمای شهر قم در این روز ۲۴ درجه و بیشینه دما ۴۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
روز جمعه ۱۶ مرداد، آسمان استان قم قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردوخاک پیشبینی میشود.
در این روز نیز جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت میرسد. کمینه دمای شهر قم ۲۶ درجه و بیشینه دمای هوا ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
بررسی روند دمایی طی این سه روز نشان میدهد بیشینه دمای شهر قم روز چهارشنبه ۴۱ درجه، روز پنجشنبه ۴۲ درجه و روز جمعه ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
همچنین بیشترین سرعت وزش باد در این بازه زمانی مربوط به روز جمعه است که در برخی ساعات به ۷۰ کیلومتر بر ساعت میرسد و با افزایش ابر و وقوع گردوخاک همراه خواهد بود.
براساس اعلام هواشناسی، پیشبینی وضعیت جوی استان قم با استفاده از آخرین نقشههای هواشناسی انجام شده و تغییرات احتمالی در بولتنهای پیشبینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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