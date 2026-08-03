سرپرست جدید هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی، در حکمی امیرحسین بهداد را به عنوان سرپرست هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان آذربایجان شرقی منصوب کرد.
حکم انتصاب وی صبح دوشنبه با حضور حبیب مقصودی، مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ابلاغ شد. در این حکم بر اجرای آخرین آییننامه فعالیت هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی و رعایت کامل قوانین و مقررات وزارت ورزش و جوانان تأکید شده است.
بر اساس این حکم، مدیریت و ساماندهی امور هیئت استان و شهرستانهای تابعه، ثبتنام از داوطلبان واجد شرایط ریاست هیئت، برنامهریزی و برگزاری مجمع انتخاباتی در کوتاهترین زمان ممکن با هماهنگی ادارهکل ورزش و جوانان، رسیدگی به امور باشگاهها و دورههای آموزشی مطابق آییننامههای فدراسیون و همچنین ساماندهی امور جاری هیئت، از مهمترین مأموریتهای سرپرست جدید هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی آذربایجان شرقی خواهد بود.
در آیین ابلاغ این حکم، از خدمات و تلاشهای آقاسیدی در دوران مسئولیت وی نیز تجلیل شد.
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در پایان این حکم با ابراز امیدواری نسبت به بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متعهد، متخصص و توانمند، بر تحقق اهداف، برنامهها و سیاستهای فدراسیون در آذربایجان شرقی تأکید و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.
امیرحسین بهداد از مدیران باسابقه اجرایی آذربایجان شرقی به شمار میرود. معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، مدیرکلی دامپزشکی استان به مدت نزدیک به یک دهه، نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور و همچنین عضویت در هیئترئیسه هیئتهای شنا و کاراته آذربایجان شرقی، از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
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