به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در تبریز بر نقش این المپیاد در تحقق فرمایشات رهبر شهید امت درباره ضرورت تقویت ورزش در مسیر «ایران قوی» تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید مبنی بر اینکه «ورزش یک کار اساسی و بسیار جدی است»، گفت: المپیاد استعدادهای برتر در راستای تحقق همین نگاه حکیمانه و عمیق به مقوله ورزش برگزار می‌شود.

مقصودی افزود: اتفاقات اخیر در عرصه ورزش استان و موفقیت‌های درخشان ورزشکاران، نتیجه انضباط مدیریتی، شفافیت و عدالت‌محوری در سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تأکید کرد: مدیریت اصولی استعدادیابی، مسیر رشد ورزشکاران و راه‌یابی آنان به تیم‌های ملی را هموار می‌کند و در نهایت منجر به ایجاد نشاط، اتحاد و اقتدار ملی خواهد شد.

در این نشست لیلا جاویدان سرپرست معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی گفت : هشتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر دختران و پسران کشور یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی کشور است که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای آینده‌دار برگزار می‌شود و هدف اصلی این المپیاد صرفاً کسب مدال نیست، بلکه کشف استعدادهای درخشان و پایه‌سازی برای آینده ورزش دختران و پسران استان و کشور است و با تمام قوا و امکانات در آن حضور خواهیم داشت.

وی افزود: المپیاد استعدادهای برتر نقطه آغاز رشد و شکوفایی ورزش بانوان استان خواهد بود؛ جایی که استعدادها شناسایی، پایش و با برنامه‌های تمرینی هدفمند برای آینده آماده می‌شوند که امیدواریم با حضور تیمهای قدرتمند و برگزاری این المپیاد به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی خاطر نشان کرد: این رویداد در رشته های ورزش‌های آبی، تیراندازی، تیراندازی با کمان، وزنه برداری، شمشیربازی، جودو، تکواندو، روئینگ، دوومیدانی، بوکس، ژیمناستیک هنری عملیاتی شده و فرصت ارزشمندی برای شکوفایی استعدادها و توزیع عادلانه امکانات در سراسر ایران فراهم کرد و به تعبیری، این رویداد نقطه‌عطفی در سیاست‌های توسعه متوازن ورزش کشور به شمار می‌رود.

معصومه علیخواه سرپرست معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست افزود: توسعه ورزش بانوان صرفاً به معنای افزایش تعداد رویدادها نیست، بلکه باید با نگاه کیفیت‌محور و مبتنی بر شاخص‌های علمی دنبال شود؛ این المپیاد نقطه آغاز چنین نگرشی است، جایی که استعدادها شناسایی، پایش و با برنامه‌های تمرینی هدفمند برای آینده آماده می‌شوند.

وی ادامه داد: در برخی رشته‌ها مانند دوچرخه‌سواری و شنا، عملکرد درخشانی داشتیم و همین نشان می‌دهد که پتانسیل استان در صورت حمایت و تمرکز کافی، بسیار بالاست.

علیخواه تأکید کرد: هدف ما این است که در این دوره از المپیاد، شاهد بازگشت قدرتمند آذربایجان شرقی به جایگاه واقعی خود باشیم و با نگاه توسعه‌محور مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، یقین داریم آینده‌ی درخشانی در انتظار ورزش بانوان استان خواهد بود.