استقبال از غرفه معاونت مالی شهرداری تهران در راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، با اشاره به حضور فعال این معاونت در مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین، گفت: غرفه معاونت مالی و اقتصاد شهری از نخستین ساعات آغاز مراسم، با بسیج ظرفیت‌ها و مشارکت کارکنان، خدمات متنوع فرهنگی، رفاهی و پذیرایی را به زائران ارائه کرد که با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان همراه شد.

وی افزود: در این غرفه، علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، اقلام پذیرایی در میان زائران توزیع شد و در مجموع بیش از ۶۰ هزار نفر از خدمات این غرفه بهره‌مند شدند.

فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری همچنین با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان گفت: غرفه کودک با اجرای برنامه‌هایی از جمله نقاشی، چهره‌آرایی و اهدای بادکنک، فضایی شاد و صمیمی برای کودکان فراهم کرد که با استقبال خانواده‌ها مواجه شد.

کربلایی با تأکید بر نقش فعالیت‌های جهادی و مردمی در مناسبت‌های مذهبی، خاطرنشان کرد: حضور در مراسم جاماندگان اربعین و خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بخشی از مسئولیت اجتماعی و رویکرد مردمی معاونت مالی و اقتصاد شهری است و این معاونت همچنان در مناسبت‌های ملی و مذهبی در کنار شهروندان خواهد بود.

وی از تمامی کارکنان، نیروهای بسیجی و عوامل اجرایی که در برپایی و ارائه خدمات این غرفه مشارکت داشتند، قدردانی کرد و این حضور را جلوه‌ای از همدلی، روحیه جهادی و خدمت صادقانه به مردم دانست.