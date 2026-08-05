«علی قائمی امیری» عضو مجلس خبرگان قانون اساسی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قائمی امیری، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت و جامعهشناسی مذهبی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، پس از سالها فعالیت علمی، فرهنگی و سیاسی، دار فانی را وداع گفت.
علی قائمی امیری متولد سال ۱۳۱۶ در امیرکلای بابل بود. وی پس از گذراندن تحصیلات خود در ایران، برای ادامه تحصیل راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن موفق به دریافت دو مدرک دکترای تخصصی در رشتههای علوم تربیتی و جامعهشناسی مذهبی شد.
وی از چهرههای فعال سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار میرفت و در کنار شهید آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، در شکلگیری برخی از ساختارهای حقوقی و تقنینی جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی کرد.
قائمی امیری به عنوان نماینده مردم بابلسر و بندپی در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین به عنوان عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، در فرآیند تدوین قانون اساسی و قانونگذاری در سالهای نخست انقلاب حضور داشت. وی پس از پایان دوره نمایندگی، به عضویت شورای فرهنگ عمومی کشور درآمد.
از دیگر سوابق این استاد دانشگاه میتوان به عضویت در شورای عالی جوانان، تدریس در دانشگاه تهران و عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی اشاره کرد.
علی قائمی امیری همچنین آثار و تألیفات متعددی در حوزههای جامعهشناسی، تعلیم و تربیت و آموزش دینی از خود به یادگار گذاشته است.
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