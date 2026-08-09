پیدا و پنهان «ارزان فروشی» مکمل در پلتفرم ها

هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بررسی علت ارزان فروشی مکمل در پلتفرم ها پرداخت و گفت: اولین نکته قابل توجه در قیمت ارزان برخی از مکمل‌ها در پلتفرم ها، موضوع خرید حجمی است.

وی در توضیح بیشتر خرید حجمی، افزود: شرکت‌های تولیدکننده مکمل، برای فروش بیشتر محصولات خودشان؛ تخفیف های پلکانی در نظر می گیرند. به این صورت که اگر مثلا ۱۰۰ عدد مولتی ویتامین بخرید، ۱۰ عدد هم رایگان می دهند. اگر ۱۰۰۰ عدد بخرید، ۵۰۰ عدد و اگر ۱۰ هزار عدد خرید کنید، ۱۰ هزار عدد هم رایگان می دهند.

احمدی گفت: این تخفیف های پلکانی، باعث می‌شود که فروشنده مکمل، سود مکمل های رایگان را بین همه مکمل‌ها تقسیم کند و قیمت ها را بشکند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: داروخانه‌ به تنهایی نمی‌تواند حجم بالای خرید انجام دهد و در نتیجه آن، خیلی نمی‌تواند در بحث قیمت مکمل ها مثل پلتفرم ها مانور بدهد.

احمدی به نکته دوم در ارزان فروشی مکمل از طریق پلتفرم ها، اشاره کرد و گفت: بعضا دیده می شود که تاریخ انقضا می تواند قیمت محصولات را کاهش دهد، به طوری که هر چقدر به تاریخ انقضای محصول نزدیک می شویم، تخفیف در قیمت هم بیشتر می شود و بین ۵۰ تا ۸۰ درصد تخفیف، متغییر است. یعنی شرکت تولیدکننده برای اینکه محصولاتی که تاریخ انقضای آنها رو پایان است، بفروشد؛ تخفیف هایی در نظر می‌گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، با عنوان این مطلب که سایت های فروش مکمل باید تاریخ انقضای محصولات را مشخص کنند، افزود: آنچه مسلم است، خریدهای حجمی، تخفیف های زیادی دارند.

احمدی با عنوان این مطلب که مکمل مثل دارو مشمول قیمت گذاری نیست، ادامه داد: به نظر می‌رسد برای قیمت گذاری مکمل ها باید نظارت بیشتری صورت بگیرد.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در پاسخ به این سئوال که حاشیه سود مکمل برای داروخانه بیشتر است یا دارو، گفت: قطعا مکمل، چون نقد فروخته می شود و قرار نیست معطل تسویه بیمه‌ها بماند.

احمدی، حاشیه سود مکمل را در داروخانه ها ۲۰ درصد و دارو را ۱۴ درصد اعلام کرد.