به گزارش خبرنگار مهر، احمد داداشزادهاصل ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر این شهرستان با اشاره به ضرورت برگزاری منظم جلسات کمیتههای پانزدهگانه ستاد، اظهار کرد: انتظار میرود این کمیتهها حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهند تا هماهنگیهای لازم برای مدیریت سفرهای تابستانی و ایام تعطیلات انجام شود.
وی با انتقاد از کمرنگ بودن نمایشگاههای صنایعدستی در آستارا افزود: روستای عنبران به عنوان روستای ملی گلیمبافی کشور نیازمند ایجاد نمایشگاه دائمی در ورودی روستا است و انتظار می رود منابع طبیعی زمین مورد نظر را در اختیار هنرمندان قرار دهد تا با همکاری بخشداری مرکزی، نمایشگاه ثابت صنایعدستی در این منطقه برپا شود.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آستارا همچنین خواستار ایجاد نمایشگاه های دائمی صنایعدستی در دو نقطه شهر آستارا شامل بازار ساحلی و پارک ملی شد و گفت: این اقدام علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه فروش بیشتر محصولات و معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان را فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به آمار اقامت گردشگران در سال ۱۴۰۴ در شهرستان آستارا بیان کرد: در این سال بیش از هشت میلیون و ۹۳۴ هزار و ۴۴۷ نفرشب اقامت در مراکز رسمی تحت نظارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آستارا ثبت شده است که نشاندهنده جایگاه مهم این شهرستان در جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
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