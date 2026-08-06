به گزارش خبرنگار مهر، بهناز مهدی‌خواه نویسنده، طراح و کارگردان نمایش عروسکی «می‌خوام به دنیا بیام» که این روزها در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است، درباره شکل‌گیری این اثر گفت: ایده اصلی نمایش از مفهوم «تولد» آغاز شد؛ اما نه تولدهای معمول، بلکه تولدهایی متفاوت، شگفت‌انگیز و کمتر شناخته‌شده در طبیعت.

وی با اشاره به روند تولید این نمایش افزود: پیشنهاد همکاری از سوی حوزه هنری مطرح شد و پس از شنیدن آلبومی از قطعات موسیقی، چهار قطعه با موضوع تولد، زایش و رویش را انتخاب کردم. همین آثار موسیقایی جرقه شکل‌گیری نمایش را زد، اما برای نگارش متن به سراغ پژوهش رفتم تا نمونه‌هایی از تولدهای عجیب در جهان طبیعت را پیدا کنم.

مهدی‌خواه ادامه داد: در این پژوهش با نمونه‌های فراوانی روبه‌رو شدم؛ از نحوه تعیین جنسیت لاک‌پشت‌ها براساس دمای محیط گرفته تا گیاه گل حنا که با لمس شدن دانه‌هایش را پرتاب می‌کند و حتی شکل‌گیری ستاره‌ها در آسمان. از میان این نمونه‌ها، مواردی را که ظرفیت نمایشی بیشتری داشتند انتخاب کردم تا هر اپیزود نمایش به روایت یکی از این تولدهای شگفت‌انگیز اختصاص پیدا کند.

این کارگردان با بیان اینکه «می‌خوام به دنیا بیام» نمایشی اپیزودیک است، اظهار کرد: تلاش کردیم مفاهیم علمی را با زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان روایت کنیم تا مخاطب علاوه بر لذت بردن از نمایش، با اطلاعات علمی نیز آشنا شود. در همه آثارم تلاش می‌کنم عروسک‌ها و تصویرسازی‌ها حالتی جادویی و خیال‌انگیز داشته باشند. دوست دارم شخصیت‌ها مقابل چشم مخاطب جان بگیرند و بخش مهمی از روایت از طریق تصویر اتفاق بیفتد؛ چرا که کودکان بیش از هر چیز با تصویر ارتباط برقرار می‌کنند.

مهدی‌خواه با اشاره به اجراهای این نمایش در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان که اجراهای فراموش نشدنی برای وی بوده است، گفت: ارتباط با کودکان همواره دغدغه اصلی من بوده و تلاش می‌کنم با شناخت دنیای آنها، آثاری متناسب با نیازها و دغدغه‌هایشان تولید کنم. با وجود همه دشواری‌های تولید تئاتر کودک، همچنان این حوزه را با جدیت ادامه خواهم داد. در برخی شهرها سال‌ها بود که نمایش کودک اجرا نشده بود. استقبال خانواده‌ها و کودکان فراتر از انتظار ما بود و حتی در بعضی اجراها کودکان از شهرها و روستاهای اطراف با اتوبوس و مینی‌بوس خود را به محل اجرا می‌رساندند.

این نویسنده و کارگردان تأکید کرد: برخلاف تصور رایج، کودکان این مناطق از نظر فرهنگی بسیار باهوش، دقیق و مشتاق تئاتر هستند و همین استقبال، انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر در حوزه تئاتر کودک به من می‌دهد. اگرچه فضای نمایش کاملاً فانتزی و خیال‌انگیز است و ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد، اما در آن روزها مهم‌ترین وظیفه ما ایجاد حس امنیت و آرامش برای خانواده‌ها بود. پیش از هر اجرا با مخاطبان گفتگو می‌کردم تا با اطمینان وارد سالن شوند و بتوانند برای دقایقی از فضای پرتنش فاصله بگیرند. تئاتر بدون مخاطب معنا ندارد و در روزهای سخت، این ارتباط 2 سویه میان هنرمند و تماشاگر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همان‌طور که ما تلاش می‌کنیم آرامش را به کودکان و خانواده‌ها منتقل کنیم، حضور آنان نیز به ما امید و انگیزه ادامه کار می‌دهد.

این کارگردان درباره پیام نمایش نیز اظهار کرد: نمایش علاوه بر روایت داستان‌هایی جذاب، می‌تواند حس کنجکاوی کودکان را نسبت به جهان پیرامون برانگیزد. بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در نمایش بر پایه واقعیت‌های علمی است و امیدوارم کودکان پس از تماشای اثر برای شناخت بیشتر طبیعت، ستاره‌ها و موجودات مختلف به سراغ کتاب و پژوهش بروند. در کنار مفاهیم علمی، موضوعاتی مانند خانواده، مادر بودن، مسئولیت‌پذیری و همدلی نیز در نمایش مطرح می‌شود و کودکان و حتی بزرگسالان می‌توانند با شخصیت‌های داستان همذات‌پنداری کنند.

مهدی‌خواه در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این اثر گفت: پس از پایان اجراهای تهران، تلاش داریم همزمان با هفته ملی کودک، نمایش را در یکی دیگر از استان‌های کشور نیز روی صحنه ببریم.

نمایش زنده‌عروسکی «می‌خوام به دنیا بیام» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی بهناز مهدی‌خواه و تهیه‌کنندگی امید انصاری، از تولیدات خانه نمایش امید است و این روزها در مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه است.

بهناز ‌مهدی ‌خواه و رها ‌آویژه اجراگران این نمایش هستند.