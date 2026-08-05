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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

چاقوکشی در لندن؛ ۴ نفر زخمی شدند

چاقوکشی در لندن؛ ۴ نفر زخمی شدند

در پی وقوع حادثه چاقوکشی در یکی از خیابان‌های پرتردد لندن، ۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال بی سی، خدمات آمبولانس لندن پس از تماس تلفنی در ساعت ۱۲:۲۹ (به وقت محلی) امروز چهارشنبه به دلیل گزارش چاقوکشی در خیابان اندل، یکی از پرترددترین خیابان‌های پایتخت انگلیس، در محل حادثه حاضر شد.

آمبولانس هوایی لندن نیز اعزام شد و در نزدیکی میدان شلوغ ترافالگار فرود آمد.

۴ نفر در این حادثه زخمی شدند.

کمربند امنیتی پلیس در خیابان اندل برقرار است و خدمات اورژانس زیادی از جمله ۳ آمبولانس، ۴ ماشین پلیس و بیش از ۲۰ افسر حضور دارند.

تا کنون جزییات بیشتری در خصوص علل و عوامل بروز این حادثه رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6909195

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