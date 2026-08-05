ساعدپناه: نیاز مصرف برق هرمزگان به ۳ هزار و ۱۴ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه عصر چهارشنبه در خصوص افزایش مصرف برق استان، اظهار کرد: نیاز مصرف برق استان هرمزگان روز دوشنبه هفته جاری به ۳ هزار و ۱۴ مگاوات رسید.
وی افزود: با توجه به همکاری و همدلی مردم این میزان مصرف بدون اعمال محدودیت و خاموشی در روزهای گرم استان سپری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به تأثیر افزایش دما بر میزان مصرف برق، گفت: هر درجه افزایش دما در استان هرمزگان ۶۰ مگاوات افزایش بار مصرفی به همراه دارد.
ساعدپناه ادامه داد: روز پنجشنبه هفته گذشته پیک مصرف برق استان به ۳ هزار و ۶۰ مگاوات رسید.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف برق و همکاری مشترکان میتواند در عبور از روزهای گرم و حفظ پایداری شبکه برق استان مؤثر باشد.
گفتنی است، استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ هزار مشترک برق خانگی فعال دارد.
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