ساعدپناه: نیاز مصرف برق هرمزگان به ۳ هزار و ۱۴ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه عصر چهارشنبه در خصوص افزایش مصرف برق استان، اظهار کرد: نیاز مصرف برق استان هرمزگان روز دوشنبه هفته جاری به ۳ هزار و ۱۴ مگاوات رسید.

وی افزود: با توجه به همکاری و همدلی مردم این میزان مصرف بدون اعمال محدودیت و خاموشی در روزهای گرم استان سپری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به تأثیر افزایش دما بر میزان مصرف برق، گفت: هر درجه افزایش دما در استان هرمزگان ۶۰ مگاوات افزایش بار مصرفی به همراه دارد.

ساعدپناه ادامه داد: روز پنجشنبه هفته گذشته پیک مصرف برق استان به ۳ هزار و ۶۰ مگاوات رسید.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف برق و همکاری مشترکان می‌تواند در عبور از روزهای گرم و حفظ پایداری شبکه برق استان مؤثر باشد.

گفتنی است، استان هرمزگان بیش از ۶۰۰ هزار مشترک برق خانگی فعال دارد.