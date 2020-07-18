مصرف برق در وضعیت هشدار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هاجر عبدی بیان داشت: افزود: با افزایش دما در استان اوج مصرف برق در این هفته به ۲ هزارو ۳۱۴ مگاوات رسید. درحال حاضر نیز تمام تمهیدات لازم برای این موضوع سنجیده شده، اما این موضوع به میزان همکاری مشترکین بستگی دارد. اگر شهروندان در ساعات اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ همراهی کنند، قطعاً برای تأمین برق به مشکل برنخواهیم خورد. توصیه می‌کنیم شهروندان از کولرهای اضافه استفاده نکنند و زمان استفاده از سایر لوازم پر مصرف را به ساعات دیگر موکول نمایند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته اوج مصرف در تاریخ ۱۶ مرداد به میزان ۲ هزارو ۲۲۸ مگاوات به ثبت رسید که با توجه به درپیش بودن مرداد ماه و تداوم موج گرما پیش بینی می‌شود مصرف برق افزایش یابد. در حال حاضر متوسط مصرف برق هرمزگان ۳ درصد بیشتر از متوسط کشور است که در صورت ادامه این روند ناچار به اعمال خاموشی در برخی نقاط استان خواهیم بود.

عبدی اظهار کرد: استان هرمزگان دارای ۷۱۱ هزار مشترک است، که عمده آن را مشترکین خانگی تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه در گرم‌ترین روزهای فصل تابستان قرار داریم، اگر شهروندان همراهی نکنند این میزان مصرف افزایش پیدا خواهد کرد.

وی، همکاری مردم با سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف برق به ویژه مدیریت مصرف در ساعات اوج بار، برای تأمین برق مطمئن و پایدار برای تابستان امسال را خواستار شد و افزود: در صورت همکاری مردم و استفاده صحیح از انرژی برق، تابستان امسال را بدون مشکل سپری خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: کارکنان صنعت برق استان تمامی تلاش خود را برای تأمین برق مطمئن و پایدار به کار می‌گیرند و امید است مشارکت همگانی و مسئولیت پذیری تمام اقشار جامعه در مدیریت مصرف انرژی برق را شاهد باشیم.