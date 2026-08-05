مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد کمیته بهداشت و درمان اربعین استان کرمانشاه، اظهار کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، بیش از ۱۷۰ هزار خدمت بهداشتی، درمانی و اورژانسی به زائران حسینی در سطح استان ارائه شده و تمامی ظرفیت‌های درمانی همچنان در آماده‌باش کامل قرار دارند.



وی افزود: بخش قابل توجهی از این خدمات توسط مراکز بهداشتی مستقر در سراسر استان ارائه شده و همزمان مجموعه‌های درمانی و امدادی نیز به صورت شبانه‌روزی در خدمت زائران بوده‌اند.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به خدمات اورژانسی انجام‌شده، تصریح کرد: حدود ۱۱ هزار خدمت در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی، پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی و مرکز درمانی ثارالله به زائران ارائه شده که بخش مهمی از مأموریت‌های امدادی را شامل می‌شود.



قلعه‌سفیدی ادامه داد: همچنین بیش از ۱۲ هزار خدمت درمانی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان به ثبت رسیده و تعدادی از زائرانی که در کشور عراق دچار سانحه و مصدومیت شده بودند، پس از انتقال به کشور، در بیمارستان‌های آیت‌الله طالقانی و امام رضا (ع) کرمانشاه تحت درمان قرار گرفتند.



وی با اشاره به خدمات دارویی ارائه‌شده، گفت: تاکنون حدود ۶ هزار خدمت دارویی در سطح استان و محورهای مواصلاتی منتهی به مرز خسروی به زائران ارائه شده و تمامی نیازهای دارویی با برنامه‌ریزی مناسب تأمین شده است.



رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا این لحظه مشکل خاصی در حوزه بهداشت و درمان وجود ندارد و تمامی بخش‌های درمانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.



وی افزود: بیمارستان‌های سیار امام حسین (ع) نیروی زمینی سپاه و شهید فیاض‌زاده ارتش همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و خدمات تخصصی و درمانی مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.



قلعه‌سفیدی همچنین از تداوم فعالیت مرکز درمانی ثارالله در پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز از جمله اتاق‌های سرد، به صورت شبانه‌روزی فعال است و خدمات لازم را به زائران ارائه می‌دهد.



وی در پایان تأکید کرد: تمامی محورهای مواصلاتی استان به صورت مستمر تحت پوشش و کنترل اورژانس پیش‌بیمارستانی قرار دارد و نیروهای عملیاتی تا بازگشت آخرین زائر، با آمادگی کامل به مأموریت خدمت‌رسانی ادامه خواهند داد.