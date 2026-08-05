۱۹ ماینر غیرمجاز در مازندران از مدار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم طرحهای نظارتی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز اظهار کرد: در نیمه نخست مردادماه امسال، ۱۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی، جمعآوری و از چرخه بهرهبرداری خارج شد.
وی افزود: این تجهیزات در عملیاتهای مشترک با همکاری کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق مازندران، پلیس امنیت اقتصادی، مراجع قضایی و سایر دستگاههای مسئول کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
محمدی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز خسارتهای قابل توجهی به شبکه توزیع وارد میکند، تصریح کرد: فعالیت این مراکز به دلیل مصرف بالای انرژی، موجب افزایش بار شبکه، افت ولتاژ، کاهش کیفیت برق و در برخی موارد بروز خاموشیهای ناخواسته میشود و حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد: حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان، بهویژه در روزهای اوج مصرف، از اولویتهای این شرکت است و برخورد با متخلفان در حوزه استخراج غیرمجاز رمز ارز بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز مشکوک استخراج رمز ارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن توسط کارشناسان بررسی و اقدامات قانونی لازم انجام شود.
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