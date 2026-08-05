به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی اطاقسرا عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی را از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل هوایی مازندران برشمرد و اظهار کرد: باند فعلی فرودگاه شهدای ساری به دلیل عمر بهره‌برداری و محدودیت‌های موجود، نیازمند بازسازی اساسی است و به همین منظور عملیات اجرایی این پروژه از ۱۵ مردادماه آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح، طول باند افزایش می‌یابد، افزود: هدف از اجرای پروژه، فراهم کردن شرایط لازم برای نشست و برخاست هواپیماهای پهن‌پیکر، افزایش ضریب ایمنی پروازها و ارتقای ظرفیت عملیاتی فرودگاه مرکز استان است.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران از اختصاص ۵۰ هکتار زمین در محدوده دشت‌ناز برای اجرای طرح توسعه خبر داد و گفت: مراحل اداری انتقال اسناد این اراضی در حال انجام است و مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده است.

محمدی اطاقسرا اعتبار اولیه این پروژه را حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: منابع مالی اجرای طرح از محل مولدسازی دارایی‌های استان پیش‌بینی شده و با حمایت استانداری و دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌شود عملیات با سرعت مطلوب پیش برود.

وی درباره وضعیت پروازها در دوره اجرای پروژه نیز گفت: همزمان با تعطیلی موقت باند فرودگاه ساری، پروازهای برنامه‌ای به فرودگاه‌های نوشهر و رامسر منتقل خواهد شد تا خدمات هوایی استان بدون وقفه ادامه یابد.

به گفته وی، فرودگاه رامسر هم‌اکنون از ظرفیت انجام پروازهای بین‌المللی برخوردار است و فرودگاه نوشهر نیز در آستانه دریافت مجوز مرز هوایی قرار دارد که این موضوع می‌تواند نقش این دو فرودگاه را در شبکه حمل‌ونقل هوایی استان پررنگ‌تر کند.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اشاره به اجرای پروژه زهکشی در اطراف باند فرودگاه ساری اظهار داشت: اجرای ۴۸ کیلومتر شبکه زهکشی، علاوه بر جلوگیری از تجمع آب‌های سطحی، در افزایش عمر مفید باند، کاهش آسیب‌های ناشی از رطوبت و تسهیل دسترسی نیروهای امدادی در شرایط اضطراری مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی، مهم‌ترین اصل در صنعت هوانوردی است، تصریح کرد: هیچ هواپیمایی بدون تأیید کامل بخش فنی و مسئولان پروازی اجازه انجام پرواز ندارد و سلامت و امنیت مسافران، خط قرمز مجموعه فرودگاه‌های کشور است.

محمدی اطاقسرا همچنین نقش رسانه‌ها را در ارتقای خدمات فرودگاهی مؤثر دانست و گفت: نقدهای کارشناسانه و مطالبه‌گری رسانه‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مسافران کمک کند. از سوی دیگر کارکنان فرودگاه‌ها نیز باید با سعه‌صدر، تکریم ارباب‌رجوع و رعایت اصول حرفه‌ای، شرایطی مناسب برای سفر ایمن و آرام مسافران فراهم کنند.