تعطیلی موقت پروازهای هواپیمایی آسمان در فرودگاه رامسر

سعداله وطن خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شرکت هواپیمایی آسمان پروازهای تهران - رامسر، -تهران را از یکم الی ۳۰ تیر ماه در فرودگاه رامسر لغو کرد، علت لغو یک ماهه پروازهای این شرکت را در فرودگاه رامسر، چک و بررسی (اورهال کردن) هواپیماهای تحت پوشش بیان کرد.

مدیرکل فرودگاه های مازندران تصریح کرد: پیشنهاد می شود با توجه به خریداری شدن تعدادی هواپیمای ای تی آر (هواپیمای برجامی) توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران این هواپیماها در اختیار هواپیمایی آسمان به صورت تملیک یا اجاره قرار گیرد تا کمبود پروازها جبران و مسیر پروازها افزایش یابد.

وطن خواه گفت: برقراری پروازهای مشهد، اصفهان، اهواز و.. در فرودگاه رامسر در جلسه مدیران فرودگاهی کشور در تهران بررسی و نتیجه اعلام خواهد شد.

به گفته مدیر کل فرودگاه های مازندران رفع موانع پروازی و بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامسر نیازمند تخریب ۸۰ منزل مسکونی در باغ ملی و اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای مجتمع فدک است.

مدیر کل فرودگاه های استان مازندران از تعطیلی یک ماهه پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه رامسر خبر داد.

مازندران سه فرودگاه در نوشهر، ساری و رامسر دارد.