به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که گفتوگوها با ایران ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت.
ترامپ همچنین با تکرار سخنان تکراری چند روز گذشته اش مدعی شد: آمریکا در حال آمادهسازی برای انجام بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بودم، اما ایرانی ها از من درخواست مذاکره کردند.
وی در ادامه مدعی شد که آمریکا حملات سنگینی علیه ایران انجام داده، اما همچنان دستیابی به یک توافق را به ادامه درگیری ترجیح میدهد.
رئیسجمهوری آمریکا بار دیگر ادعای پیشین خود را تکرار کرد و مدعی شد که ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد.
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