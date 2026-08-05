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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۸

ترامپ: توافق با ایران را ترجیح می‌دهم

ترامپ: توافق با ایران را ترجیح می‌دهم

رئیس جمهوری آمریکا که کشورش همواره درخواست مذاکره با تهران را مطرح کرده است، بار دیگر مدعی ادامه تماس‌ها با ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که گفت‌وگوها با ایران ادامه دارد و باید منتظر ماند و دید تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت.

ترامپ همچنین با تکرار سخنان تکراری چند روز گذشته اش مدعی شد: آمریکا در حال آماده‌سازی برای انجام بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بودم، اما ایرانی ها از من درخواست مذاکره کردند.

وی در ادامه مدعی شد که آمریکا حملات سنگینی علیه ایران انجام داده، اما همچنان دستیابی به یک توافق را به ادامه درگیری ترجیح می‌دهد.

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر ادعای پیشین خود را تکرار کرد و مدعی شد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

کد مطلب 6909509

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
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      اگر کله زرد راست می گوبد، خسارت تجاوز خود را بپردازد و به خلیج خوکها برگردد. اینجا خلیح فارس است و دوازده هزار کیلومتر دورتر از خاک آمریکا.
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
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      ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست وبه هر حال ما امیدواریم صلحی اتفاق بیفته
    • ب م AM ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۵
      0 0
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      سگ زرد هرزمانی به فشار اقتصادی جهانی روبرو میشه بازی را شروع می‌کند توافق نزدک هست تا قیمت نفت گاز کاهشی شود و سیستم نظامی خود را تقویت کند این بازی او هست ساده لوح ها باور می‌کنند از این باید ترسید دشمن روبرو هست باید مواظب اطرافیان بود که با طناب سگ زر خود را خفه نکنند

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