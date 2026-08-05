کانون راویان بستری ویژه برای روایت دفاع مقدس و مقاومت در گیلان است

حسن حسن‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این انجمن فعالیت‌های خود را از سال ۱۳۸۶ تحت نظر واحد فرهنگی سپاه قدس گیلان آغاز کرده است،اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ انجمن راویان دفاع مقدس به «کانون» ارتقا یافت.

مسئول انجمن راویان دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه هدف از این تغییر ساختاری، تسهیل در جذب راویان و ارتقای سطح فعالیت‌های تبیینی است، افزود: هم‌اکنون ۹۰۰ راوی در استان گیلان ساماندهی شده‌اند که در سه سطح استادراویان، سطح ممتاز و سطح سوم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه پیشینه روایتگری به دهه ۶۰ بازمی‌گردد، گفت: به عنوان نمونه حضور مادر شهید شیرودی در ارتفاعات بازی‌دراز در سال ۱۳۶۰، نقطه عطفی در تاریخ روایتگری ایثار و شهادت است که باید برای نسل امروز تبیین شود.

حسن‌نیا با اشاره به نقش زنان در دفاع مقدس، تصریح کرد:هفت هزار شهیده زن که در دوران جنگ به عنوان امدادگر یا در بیمارستان‌های صحرایی خدمت کردند، الگوی بی بدیلی برای جامعه هستند که امروز نیز این رسالت توسط رزمندگان و بانوان ادامه دارد.

گسترش دوره‌های آموزشی در سطح ملی

مسئول کانون راویان دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه در اوایل دهه ۹۰ دفاتر شهرستانی ایجاد شد،افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در استان‌های گیلان، قم، مشهد، تهران و خوزستان از جمله اقدامات مهمی است که برای تقویت بنیه علمی و فن بیان راویان جهت مقابله با جنگ نرم دشمن انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه مردم مبعوث‌شده در صحنه دفاع مقدس دوم و سوم، نقش خود را در حال انجام هستند، گفت: این حضور آگاهانه که با الگوبرداری از دوران دفاع مقدس اول شکل گرفته، نشان‌دهنده تداوم همان روحیه ایثارگری در میان اقشار مختلف جامعه برای صیانت از ارزش‌های انقلاب است.

پیوند روایتگری و خدمت اجتماعی به مردم

حسن نیا با اشاره به اینکه رویکرد کانون در دوره جدید، پیوند میان تبیین حماسه‌ها و حل مشکلات مردم است، اظهارکرد: کانون راویان آستانه‌اشرفیه علاوه بر رسالت مهم تبیین و روشنگری، در امور معیشتی مردم نیز فعال است و این الگو به عنوان نقشه راه در سراسر استان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ارتقای ساختاری این مجموعه به کانون بستر لازم برای مقابله با هجمه‌های فرهنگی فراهم می‌کند، افزود: این کانون در تلاش است مفاهیم ارزشی را به شکلی دقیق و تأثیرگذار به نسل جوان منتقل کند.

مسئول انجمن راویان دفاع مقدس گیلان گفت: کانون راویان بستری ویژه برای روایت دفاع مقدس و مقاومت در استان گیلان است.

وی تصریح کرد:کانون راویان دفاع مقدس استان گیلان به عنوان دیده‌بانی بصیر، همواره بر حفظ دستاوردهای دفاع مقدس و تقویت باورهای دینی و انقلابی مردم گیلان اهتمام می‌ورزد تا چراغ روشن مقاومت همواره پرفروغ باقی بماند.