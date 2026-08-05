انصارالله حمله به یک نفتکش عربستان را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: نفتکش Daisy متعلق به عربستان را در خلیج عدن با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

وی افزود: این موشک به نفتکش عربستانی برخورد کرد و آن را مجبور به بازگشت کرده است.

سریع اضافه کرد: این حمله در چارچوب اعمال تحریم دریایی عربستان و طبق معادله محاصره در برابر محاصره انجام شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که این نیروها با دقت همه تحرکات نفتکش های عربستان را زیر نظر دارند.

سریع اضافه کرد: اجازه عبور هیچ کشتی سعودی چه از جنوب دریای سرخ چه از شمال را نخواهیم داد و این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که همه خواسته های به حق و قانونی مردم یمن تأمین شده و محاصره کشورمان نیز برداشته شود.

اظهارات سریع ساعاتی پس از آن بیان می شود که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن شامگاه چهارشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۹۵ مایل دریایی جنوب شرقی عدن واقع در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در فاصله ۹۵ مایل دریایی جنوب شرقی عدن (یمن) دریافت شده است. ناخدای یک نفتکش گزارش داد که صدای انفجاری مهیب را در نزدیکی شناور شنیده است.

این وبگاه اضافه کرد: تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت آن‌ها تأیید شده است. هیچ‌گونه پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده و مقامات در حال بررسی موضوع هستند. به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.