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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

یک کشتی نزدیک سواحل یمن هدف قرار گرفت و غرق شد

یک کشتی نزدیک سواحل یمن هدف قرار گرفت و غرق شد

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که در ۹ مایل دریایی جنوب‌ غربی بندر المخا در یمن، یک کشتی هدف قرار گرفت و غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز چهارشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۹ مایل دریایی جنوب غربی المخا واقع در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: گزارشی با تأخیر زمانی از حادثه‌ای در ۹ مایل دریایی جنوب غربی المخا، یمن دریافت شده است. مدیر ارشد امنیت کشتیرانی گزارش داد که این کشتی توسط یک شناور سطحی بدون خدمه مورد حمله قرار گرفته و باعث آتش‌سوزی در آن شده است.

این وبگاهسپس اضافه کرد: خدمه توسط مقامات محلی نجات یافته و در سلامت و امنیت هستند.

گزارش شده که کشتی غرق شده است.

به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند تا مقامات در حال بررسی باشند.

کد مطلب 6909190

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