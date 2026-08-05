حادثه امنیتی دریایی در جنوب شرقی عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز چهارشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در ۹۵ مایل دریایی جنوب شرقی عدن واقع در یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه در فاصله ۹۵ مایل دریایی جنوب شرقی عدن (یمن) دریافت شده است. ناخدای یک نفتکش گزارش داد که صدای انفجاری مهیب را در نزدیکی شناور شنیده است.

این وبگاه اضافه کرد: تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت آن‌ها تأیید شده است. هیچ‌گونه پیامد زیست‌محیطی گزارش نشده و مقامات در حال بررسی موضوع هستند. به شناورها توصیه می‌شود با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.