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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۹

آرامکو عربستان: حمله به تأسیسات نفتی موجب اختلال در تولید ما شد

آرامکو عربستان: حمله به تأسیسات نفتی موجب اختلال در تولید ما شد

مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان با اشاره به پیامدهای اختلال در بازار انرژی اعلام کرد: جهان بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه نفت از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، امین الناصر، مدیرعامل شرکت آرامکوی عربستان اعلام کرد: جهان بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه نفت را از دست داده است.

وی افزود که به میزان روزانه ۲.۱ میلیون بشکه، بازسازی و تکمیل دوباره ذخایر نفتی حدود ۱۸ ماه زمان نیاز خواهد داشت.

الناصر همچنین اظهار کرد: کاهش سطح ذخایر نفتی، با وجود اقداماتی که برای تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین و عرضه نفت انجام شده، همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل آرامکو در پایان گفت: حملاتی که تأسیسات نفتی [عربستان] را هدف قرار داد، موجب اختلال در تولید نفت شده است.

کد مطلب 6909518

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