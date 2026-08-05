خرید ۱۶ هزار تن بذر گندم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از روند خرید، نگهداری و فراوری بذرهای گندم با اشاره به روند تأمین بذر گندم در لرستان، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن بذر گندم ویژه مناطق مختلف اقلیمی توسط شرکتهای بذری خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.
وی افزود: عملیات فراوری بذرهای خریداریشده آغاز شده و مراحل بوجاری، کنترل کیفی، آمادهسازی و لیبلگذاری بذرها توسط مؤسسه کنترل و گواهی بذر انجام میشود. کارشناسان زراعت سازمان نیز بر روند تأمین و فراوری بذرها نظارت و پیگیریهای لازم را انجام میدهند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجهبه اهمیت تأمین بذر استاندارد و گواهیشده، همکاری و هماهنگی بین مجموعههای مرتبط برای آمادهسازی و به موقع بذر موردنیاز کشاورزان ادامه دارد.
محمدیپور با تأکید بر اهمیت برنامهریزی در مرحله توزیع بذر، افزود: توزیع بذرهای فراوریشده باید با مدیریت و نظارت مدیریت زراعت سازمان و بر اساس نیازسنجی و برنامه تقسیمبندی شهرستانها انجام شود تا در سال زراعی آینده مشکلی در تأمین بذر موردنیاز مناطق مختلف استان وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: نظارت بر تمامی مراحل تأمین، فراوری و توزیع بذر، باهدف دسترسی کشاورزان به بذر استاندارد، گواهیشده و متناسب با نیاز هر منطقه ادامه خواهد داشت و هماهنگی بین مجموعههای مرتبط تا زمان عرضه و توزیع بذرها دنبال میشود.
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