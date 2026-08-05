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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

خرید ۱۶ هزار تن بذر گندم در لرستان

خرید ۱۶ هزار تن بذر گندم در لرستان

خرم‌آباد - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از خرید ۱۶ هزار تنم بذر گندم در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز چهارشنبه در جریان بازدید از روند خرید، نگهداری و فراوری بذرهای گندم با اشاره به روند تأمین بذر گندم در لرستان، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۶ هزار تن بذر گندم ویژه مناطق مختلف اقلیمی توسط شرکت‌های بذری خریداری شده و روند خرید همچنان ادامه دارد.

وی افزود: عملیات فراوری بذرهای خریداری‌شده آغاز شده و مراحل بوجاری، کنترل کیفی، آماده‌سازی و لیبل‌گذاری بذرها توسط مؤسسه کنترل و گواهی بذر انجام می‌شود. کارشناسان زراعت سازمان نیز بر روند تأمین و فراوری بذرها نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: باتوجه‌به اهمیت تأمین بذر استاندارد و گواهی‌شده، همکاری و هماهنگی بین مجموعه‌های مرتبط برای آماده‌سازی و به موقع بذر موردنیاز کشاورزان ادامه دارد.

محمدی‌پور با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی در مرحله توزیع بذر، افزود: توزیع بذرهای فراوری‌شده باید با مدیریت و نظارت مدیریت زراعت سازمان و بر اساس نیازسنجی و برنامه تقسیم‌بندی شهرستان‌ها انجام شود تا در سال زراعی آینده مشکلی در تأمین بذر موردنیاز مناطق مختلف استان وجود نداشته باشد.

وی تصریح کرد: نظارت بر تمامی مراحل تأمین، فراوری و توزیع بذر، باهدف دسترسی کشاورزان به بذر استاندارد، گواهی‌شده و متناسب با نیاز هر منطقه ادامه خواهد داشت و هماهنگی بین مجموعه‌های مرتبط تا زمان عرضه و توزیع بذرها دنبال می‌شود.

کد مطلب 6909440

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