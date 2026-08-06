وزیر بهداشت وارد کازرون شد؛ بررسی آخرین وضعیت خدمات درمانی شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی صبح پنجشنبه به همراه حسینعلی امیری استاندار فارس و سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، وارد شهرستان کازرون شد.

این سفر با هدف بررسی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان کازرون، بازدید از مراکز سلامت و بررسی روند اجرای پروژه‌های حوزه درمان انجام می‌شود.

وزیر بهداشت و هیئت همراه در جریان این سفر ضمن حضور در مراکز درمانی و پروژه‌های در حال اجرا، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های حوزه سلامت این شهرستان قرار خواهند گرفت.

بررسی روند توسعه زیرساخت‌های درمانی، ارتقای خدمات پزشکی و پیگیری مطالبات حوزه سلامت شهرستان کازرون از جمله محورهای این بازدید عنوان شده است.