جواد نکونام وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام صبح یکشنبه پس از ورود به فرودگاه تبریز، مورد استقبال دو عضو باشگاه تراکتور قرار گرفت و همراه آنها از گیت فرودگاه عبور کرد.

حضور اعضای باشگاه در فرودگاه برای استقبال از نکونام، در حالی انجام شد که خبر انتخاب وی به عنوان سرمربی جدید تراکتور پیش از این منتشر شده بود.

نکونام قرار است پس از ورود به تبریز، مراحل آغاز فعالیت خود را به عنوان سرمربی جدید تراکتور دنبال کند و هدایت این تیم را در فصل پیش‌رو بر عهده داشته باشد.

این مربی پیش از این سابقه هدایت تیم‌های مختلفی از جمله استقلال را در کارنامه دارد و اکنون برای ادامه فعالیت مربیگری خود راهی تبریز شده است.

گفتنی است تراکتور عنوان آخرین قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورده است و نکونام در فصل جدید هدایت این تیم تبریزی را بر عهده خواهد داشت.