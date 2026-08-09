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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

جواد نکونام وارد تبریز شد

جواد نکونام وارد تبریز شد

تبریز- جواد نکونام، سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور، دقایقی پیش وارد تبریز شد تا فعالیت خود را برای هدایت این تیم آغاز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام صبح یکشنبه پس از ورود به فرودگاه تبریز، مورد استقبال دو عضو باشگاه تراکتور قرار گرفت و همراه آنها از گیت فرودگاه عبور کرد.

حضور اعضای باشگاه در فرودگاه برای استقبال از نکونام، در حالی انجام شد که خبر انتخاب وی به عنوان سرمربی جدید تراکتور پیش از این منتشر شده بود.

نکونام قرار است پس از ورود به تبریز، مراحل آغاز فعالیت خود را به عنوان سرمربی جدید تراکتور دنبال کند و هدایت این تیم را در فصل پیش‌رو بر عهده داشته باشد.

این مربی پیش از این سابقه هدایت تیم‌های مختلفی از جمله استقلال را در کارنامه دارد و اکنون برای ادامه فعالیت مربیگری خود راهی تبریز شده است.

گفتنی است تراکتور عنوان آخرین قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران را به دست آورده است و نکونام در فصل جدید هدایت این تیم تبریزی را بر عهده خواهد داشت.

جواد نکونام وارد تبریز شد

کد مطلب 6911879

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    نظرات

    • سالار IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      جواد عشقه وبا هوش فوتبالی دارد د‌ر باشگاه تراکتورسازی موفق میشه

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