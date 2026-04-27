نجف زاده: ۱۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی رسیدگی شد

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در فرودین ماه سالجاری شعب تعزیرات حکومتی استان به هزار و ۵۰۰ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: از این تعداد پرونده هزار و ۸۹ فقره پرونده با محکومیت ۲۰۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، ۳۴۹ فقره پرونده با محکومیت ۸۷۶ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و ۶۲ فقره پرونده با محکومیت یک میلیارد و ۹۹۵ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است.

تشکیل ۴۱۲ اکیپ بازرسی توسط تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی

نجف زاده خاطرنشان کرد: در مجموع رسیدگی به این پرونده ها متخلفان اقتصادی به پرداخت هزار و ۸۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی همچنین از صدور مجازات های غیر نقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور نمودن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

نجف زاده اضافه کرد: واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی با حضور دستگاههای نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال ۴۱۲ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۲ هزار و ۶۴۴ واحد بازرسی کرده اند.

در فرایند این بازرسی ها به ۸۰۸ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.