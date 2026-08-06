به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با سرقت و باهدف ارتقای امنیت عمومی، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متهم شدند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت، از جمله سرقت محتویات و باطری خودرو اعتراف کرده است، افزود: با تلاش مأموران، اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی، به مال‌باختگان مسترد شد.

فرمانده انتظامی پلدختر ضمن اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: پلیس با اجرای مستمر و جدی طرح‌های مقابله با سرقت، عرصه را بر مخلان نظم و امنیت عمومی تنگ کرده است و از شهروندان انتظار می‌رود ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.