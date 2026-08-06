  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

دستگیری سارق حرفه‌ای در پلدختر

دستگیری سارق حرفه‌ای در پلدختر

پلدختر - فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری سارق حرفه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی صبح امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با سرقت و باهدف ارتقای امنیت عمومی، مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با انجام اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری یک متهم شدند.

وی با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت، از جمله سرقت محتویات و باطری خودرو اعتراف کرده است، افزود: با تلاش مأموران، اموال مسروقه کشف و پس از طی مراحل قانونی، به مال‌باختگان مسترد شد.

فرمانده انتظامی پلدختر ضمن اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: پلیس با اجرای مستمر و جدی طرح‌های مقابله با سرقت، عرصه را بر مخلان نظم و امنیت عمومی تنگ کرده است و از شهروندان انتظار می‌رود ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6909663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها