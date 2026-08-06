۲۸ نفر در پی وقوع ۷ حادثه ترافیکی در استان اصفهان مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادهباش کامل نیروهای امدادی اورژانس در سراسر استان اصفهان، از وقوع هفت حادثه ترافیکی ویژه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اظهار کرد: این سوانح جادهای و شهری در شهرستانهای بویین میاندشت، خمینیشهر، نجفآباد و اصفهان به وقوع پیوست و در مجموع ۲۸ مصدوم برجای گذاشت که همگی پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستانهای انتقال یافتند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در تشریح جزئیات این حوادث تصریح کرد: نخستین سانحه ویژه در ساعت ۱۷:۰۷ روز سهشنبه ۱۴ مردادماه رخ داد که طی آن یک دستگاه وانت نیسان در محور الیگودرز-اصفهان (نرسیده به روستای دره ساری) در حوزه شهرستان بویین میاندشت واژگون شد. برای امدادرسانی به این حادثه دو واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی اعزام شدند و ۸ مصدوم شامل ۳ زن، ۲ دختر و ۳ پسر را پس از انجام اقدامات اولیه به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) الیگودرز منتقل کردند.
عابدی به وقوع چهار حادثه پیدرپی در شهرستان نجفآباد اشاره کرد و گفت: در ساعت ۲۰:۱۲ سهشنبه، تصادف میان خودروهای پژو و پراید در کمربندی یزدانشهر مقابل آرامستان گزارش شد. یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد و ۷ مصدوم این حادثه (یک زن، یک مرد، چهار پسر ۶ ساله و یک دختر ۴ ساله) را به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجفآباد انتقال داد. همچنین در ساعت ۲۲:۲۶، واژگونی یک دستگاه خودروی امویام در کیلومتر ۴۱ اتوبان سردار کاظمی به مصدومیت ۵ نفر شامل یک زن، دو مرد، یک پسر و یک دختر انجامید که توسط یک واحد امدادی به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) منتقل شدند.
وی ادامه داد: در سانحه دیگری که ساعت ۲۲:۴۰ در بلوار یادگاران خرمشهر به سمت ویلاشهر نجفآباد میان دو دستگاه خودروی پژو رخ داد، ۶ نفر شامل ۵ مرد و یک زن مجروح شدند که با حضور دو واحد عملیاتی اورژانس به بیمارستان منتظری نجفآباد انتقال یافتند. آخرین حادثه ویژه این شهرستان نیز در ساعت ۲۳:۴۰ بر اثر برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در فلکه بسیج (نرسیده به پمپ بنزین) به وقوع پیوست که ۳ مصدوم مرد این سانحه با یک واحد امدادی به بیمارستان منتظری نجفآباد منتقل شدند.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان درباره حادثه رخداده در شهرستان خمینیشهر افزود: در ساعت ۲۰:۲۶ روز سهشنبه، واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶ در بلوار شهید فهمیده، نبش بلوار شهدا به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس اعلام شد. در این حادثه ۵ نفر شامل یک پسر ۵ ساله و چهار دختر ۶، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ ساله مصدوم شدند که با تلاش یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به بیمارستان ۹ دی منظریه خمینیشهر انتقال یافتند.
عابدی در پایان به آخرین حادثه ویژه ترافیکی در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۱۵ مردادماه اشاره کرد و گفت: در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد، انحراف یک دستگاه خودروی سمند در خیابان امام خمینی اصفهان (بعد از پارک قلمستان، مقابل بانک سپه) گزارش شد. نیروهای امدادی یک واحد عملیاتی اورژانس بلافاصله در محل حاضر شدند و ۵ مصدوم این حادثه شامل ۲ مرد، یک زن و ۲ پسر را جهت تکمیل مراحل درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل کردند.
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