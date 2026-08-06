به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دو جوانی که پس از حادثه غرقشدگی در ساحل توسکاسرای رامسر در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) مرکز آموزشی درمانی امام سجاد (ع) بستری شده بود، با وجود تلاش کادر درمان جان خود را از دست داد.
بر این اساس، شمار جانباختگان این حادثه به ۶ نفر افزایش یافته است و یکی دیگر از مصدومان همچنان تحت مراقبتهای درمانی قرار دارد.
حادثه غرقشدگی در ساحل توسکاسرای رامسر پس از ورود چند جوان به محدوده شنا ممنوع رخ داد و در پی آن، نیروهای امدادی، نجاتغریق و سایر دستگاههای مسئول عملیات جستوجو و امدادرسانی را آغاز کردند.
علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع مسئول در دست بررسی است.
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