۵ مسافر در منطقه شنا ممنوع توسکاسرای رامسر غرق شدند

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه غرق‌شدگی در منطقه شنا ممنوع توسکاسرای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: عصر روز گذشته هفت جوان غیر بومی و مسافر در محدوده مصب رودخانه و محل تلاقی آن با دریای خزر، خارج از محدوده طرح سالم‌سازی دریا، اقدام به شنا کردند.

قبادیان با بیان اینکه این منطقه به دلیل وجود جریان‌های شکافنده از نقاط بسیار خطرناک ساحلی است، افزود: با وجود نصب تابلوهای متعدد هشدار شنا ممنوع در این محدوده، این افراد هشدارها را نادیده گرفتند و دچار حادثه شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امداد و نجات و ناجیان غریق در محل حاضر شدند و موفق شدند دو نفر را از خطر مرگ نجات دهند. این افراد برای ادامه درمان به بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر منتقل شدند.

فرماندار رامسر با اشاره به جان باختن پنج نفر در این حادثه تصریح کرد: تاکنون پیکر چهار نفر از آب خارج شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر آخرین مفقود همچنان ادامه دارد.

قبادیان با تأکید بر اینکه این حادثه خارج از محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا رخ داده است، گفت: در مناطق پرخطر علائم هشداردهنده نصب شده و اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود، اما بی‌توجهی برخی مسافران به هشدارها همچنان عامل بروز چنین حوادث تلخی است.

وی خاطرنشان کرد: در محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا به دلیل استقرار ناجیان غریق و تجهیزات امدادی، تاکنون موردی از غرق‌شدگی منجر به فوت ثبت نشده است.

فرماندار رامسر از مسافران خواست از شنا در مناطق ممنوعه، مصب رودخانه‌ها و نقاط فاقد پوشش امدادی خودداری کرده و هشدارهای ناجیان غریق را جدی بگیرند.

قبادیان همچنین بر ضرورت افزایش اطلاع‌رسانی درباره مخاطرات دریای خزر در رسانه‌های سراسری و استان‌های مسافرپذیر تأکید کرد و گفت: ارتقای آگاهی عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تکرار چنین حوادث ناگواری داشته باشد.